​UCCLA acolhe exposição de fotografia "Rostos da Imigração", da autoria de Alfredo Cunha

A exposição de fotografia "Rostos da Imigração", de Alfredo Cunha, será inaugurada nesta quinta-feira, 23. As obras estarão patentes ao público até o dia 20 de Maio, na galeria de exposições da UCCLA, em Lisboa (Portugal).

Numa nota enviada, a UCCLA explica que este projecto fotográfico propõe um olhar sensível sobre as vivências e os processos de integração de imigrantes em Portugal, com especial enfoque nas comunidades lusófonas.

Através de retratos marcantes, o autor dá rosto a histórias de diversidade, pertença e identidade.

A iniciativa esteve integrada no âmbito do ciclo de conferências "Desafios Atuais da Imigração Lusófona: Portugal e União Europeia", promovido pela UCCLA (União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa) em parceria com a Universidade de Lisboa (IGOT), realizado em 2025.

Nascido em Celorico da Beira, Portugal, Alfredo Cunha é um dos mais reconhecidos fotojornalistas portugueses, com uma carreira de mais de cinco décadas. Ficou amplamente conhecido pelas imagens icónicas da Revolução do 25 de Abril de 1974 e do processo de descolonização.

Ao longo do seu percurso, foi fotógrafo oficial dos presidentes da República Ramalho Eanes e Mário Soares.

Alfredo Cunha colaborou com diversas publicações, como Notícias da Amadora, O Século, Público e com a agência Lusa.



Cobriu acontecimentos marcantes da história contemporânea, incluindo a independência de Moçambique e a guerra colonial, tendo publicado dezenas de livros e realizado centenas de exposições.

Entre as suas obras destacam-se "Os Rapazes dos Tanques" e várias antologias dedicadas à história recente de Portugal. É Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.