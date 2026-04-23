​IGQPI comemora o Dia Mundial da Propriedade Intelectual com conjunto de actividades

O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) promove, no domingo, 26, um conjunto de atividades para assinalar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, este ano celebrado sob o lema “PI e Desporto: Em suas marcas, Preparar, Inovar!”. As actividades acontecem das 09h00 às 13h00, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota do IGQPI, esta edição de 2026 destaca a relação crescente entre a Propriedade Intelectual e o desporto, evidenciando o papel da inovação, das marcas, dos direitos de autor e das novas tecnologias no desenvolvimento do sector desportivo.

"A iniciativa ganha particular relevância num momento histórico para Cabo Verde, marcado pela qualificação para o Mundial, reforçando a importância de proteger os activos intelectuais associados ao desporto nacional", aponta a mesma fonte.

A cerimónia será presidida pela Presidente do IGQPI, Ana Paula Spencer, e contará com a participação dos parceiros ligados ao desporto nacional, nomeadamente a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o Comité Olímpico de Cabo Verde e o Comité Paralímpico de Cabo Verde, entre outras entidades do sector do desporto.

O programa inclui uma conversa aberta sobre temas como a protecção das marcas desportivas, as tecnologias e inovações no desporto, bem como os direitos de transmissão de eventos desportivos.

Estão ainda previstas demonstrações de modalidades e jogos didáticos, com o objectivo de sensibilizar jovens, atletas, os profissionais do sector do desporto e o público em geral para a importância de valorizar o consumo de produtos originais e combater a contrafação.

O IGQPI refere que, com esta iniciativa, pretende reforçar a cultura de respeito pela Propriedade Intelectual, promovendo a criatividade, a inovação e o desenvolvimento sustentável do desporto em Cabo Verde.