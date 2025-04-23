​SCM assinala Dia Mundial do Direito de Autor e reforça valorização dos criadores cabo-verdianos

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) começa por desejar um Feliz Dia Mundial do Direito de Autor a todos os Autores no País e na Diáspora, e em especial aos seus membros.

Numa nota enviada, a SCM sublinha que a data é de grande relevância para a valorização da criatividade, da cultura e da protecção das obras musicais e presta uma homenagem à criatividade e à dedicação de todos os autores.

Instituído em 1995, no âmbito da Conferência Geral das Nações Unidas, este dia celebra o contributo inestimável de todos os autores que, através do seu talento e dedicação, enriquecem o património cultural.

A SCM aproveita esta efeméride para reafirmar o seu compromisso contínuo na promoção, defesa e protecção dos direitos de autor e direitos conexos, incentivando a criação artística e o desenvolvimento sustentável do sector cultural.

A entidade destaca ainda a importância do respeito pelos direitos dos criadores como pilar essencial para o fortalecimento da economia criativa e da identidade cultural.

Neste sentido, a SCM expressa igualmente a sua profunda gratidão a todos os autores pelo empenho, resiliência e paixão demonstrados na preservação e dinamização da música cabo-verdiana.

Neste Dia Mundial do Direito de Autor, a SCM reforça a mensagem de que “Direito de Autor é salário do Criador”.