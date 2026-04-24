​Filme “O Poeta da Ilha” exibido na Cidade da Praia

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) e a produtora Rotchimar apresentam, nesta sexta-feira, 24, o filme "O Poeta da Ilha", do produtor Júlio Silva. Trata-se de uma produção cinematográfica que resgata um dos capítulos mais importantes da história de Cabo Verde.

Numa nota enviada, a ACACV relata ue esta obra representa um contributo para aproximar as novas gerações da história da libertação de Cabo Verde, reforçando o papel do cinema como veículo de memória, consciência e identidade.

Filmado em São Vicente e no Tarrafal de Santiago, o filme transporta-nos para a dura realidade dos campos de concentração e evidencia a força da resistência de um povo na luta pela liberdade.

Na mesma nota, o produtor Júlio Silva sublinha que, através da poesia, uma poderosa forma de expressão durante o período colonial, a narrativa revela o papel dos intelectuais cabo-verdianos na preservação da identidade cultural e na denúncia das injustiças.

“No centro da história, o protagonista simboliza uma geração que transformou a palavra em instrumento de luta, dando voz à memória dos presos e exilados, e mantendo viva a esperança de libertação das ilhas”, destaca.

A mesma fonte realça que esta obra representa um contributo para aproximar as novas gerações da história da libertação de Cabo Verde, reforçando o papel do cinema como veículo de memória, consciência e identidade.