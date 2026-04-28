​Nelson Freitas é cabeça de cartaz do Kooltura Festival em Nice

A cidade de Nice, na França, recebe no dia 2 de Maio a segunda edição do Kooltura Festival, um evento que celebra a cultura cabo-verdiana através da música, dança, gastronomia e artes, reunindo vários artistas nacionais e internacionais.

O festival reúne artistas e grupos como Nelson Freitas, Soraia Ramos, Garry, Ferro Gaita, Rislene, Pilax, Flor di Esperança, Gui Santos, Dina Mendes e DJ Mojito.

Segundo a organização, o Kooltura Festival destaca um património cultural único, numa atmosfera calorosa e acolhedora. Através da música, da dança, da arte e da gastronomia, o evento pretende oferecer uma experiência que une o público e celebra a beleza das tradições cabo-verdianas.

“Encontro marcado para 2 de Maio, no Théâtre de Verdure, em Nice, para viver um dia e uma noite de partilha, emoções e celebração colectiva. O Kooltura Festival é uma celebração da cultura, do orgulho e da resiliência do povo cabo-verdiano. Convidamos todos a serem protagonistas deste evento, a partilhar, a trocar experiências e a fortalecer os laços entre culturas”, assegura a organização.

De acordo com a organização, a programação inclui concertos com artistas cabo-verdianos e internacionais, tendo a música como fio condutor da noite, bem como espectáculos de danças tradicionais cabo-verdianas, que prometem partilhar a energia e a alegria características do arquipélago.

O evento contará ainda com exposições artísticas que celebram a diversidade e a criatividade dos talentos de Cabo Verde, além de uma viagem gastronómica pelos sabores autênticos do país, proporcionando uma forma de descobrir a cultura cabo-verdiana através da cozinha.

Estão igualmente previstos ateliês interactivos para miúdos e graúdos, onde todos poderão participar e aprender mais sobre os costumes, a história e o saber-fazer do “pequeno país”.