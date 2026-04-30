​Cidade da Praia recebe “Jazz Day”

A Cidade da Praia recebe, no âmbito da celebração do Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30 de Abril, o evento musical “Jazz Day”, que contará com a actuação de Ivanilson Lima, Tommy Hegel, Djunta Raiz, Trio Trapézius, Alicia Freitas e MuBop.

O evento terá lugar no bairro Craveiro Lopes, onde as bandas terão a oportunidade de se apresentar durante 30 minutos, oferecendo uma amostra diversificada do jazz nas suas várias vertentes. As actuações serão complementadas por DJ, com difusão de música jazz.

Segundo uma nota enviada, o Dia Internacional do Jazz é uma data importante para celebrar a diversidade, a criatividade e a união que este género musical promove a nível mundial.

A mesma fonte indica que a efeméride visa não apenas celebrar o jazz, mas também proporcionar uma plataforma para artistas locais, fomentar a troca cultural e promover o acesso à música de qualidade junto da comunidade, reforçando o compromisso com a cultura e a arte como meios de transformação social, educacional e comunitária.

Na Cidade da Praia, a organização do festival está a cargo de uma comissão de músicos e apreciadores de jazz, nomeadamente o clube de jazz Conclave de Fá, a associação Équinoxe e a empresa Metrika.

O “Jazz Day” conta ainda com o apoio da empresa STAGE&REC e da Artikul CJ na componente técnica, bem como da InSulada e da iniciativa NUUBAI na logística e organização.

De acordo com a mesma fonte, o objectivo do festival é assinalar o Dia Internacional do Jazz com a apresentação de artistas e bandas locais, promovendo a diversidade cultural e valorizando o talento nacional.

O evento pretende ainda integrar a população num espectáculo gratuito e acessível, estimular o interesse do público jovem e adulto pelo jazz, promover a educação musical e o intercâmbio cultural, bem como reforçar a importância da música como ferramenta de inclusão social. Pretende também estreitar laços culturais com a comunidade internacional, através da colaboração com a UNESCO.

De recordar que o Dia Internacional do Jazz é celebrado a 30 de Abril, tendo sido instituído pela UNESCO em 2011, por iniciativa de Herbie Hancock, com o objectivo de destacar este género musical como uma força de paz, liberdade e diálogo intercultural.