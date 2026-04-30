​Maio acolhe “Festival Nacional de Tabanca”

A ilha do Maio acolhe, no dia 3 de Maio, a 1ª edição do “Festival Nacional de Tabanca”, integrado nas actividades culturais alusivas à Festa de Santa Cruz, celebrada na mesma data, que assinala também o Dia Municipal da Tabanca na ilha do Maio, dedicado à valorização desta importante tradição cultural.

Organizado pela Bambú Eventos e Serviços, em parceria com a Associação da Tabanka Djarmai, a Câmara Municipal do Maio e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o festival terá lugar na Cidade do Porto Inglês.

Segundo uma nota enviada, o Festival Nacional de Tabanka insere-se no projecto cultural “Nós Tabanka” e visa promover a valorização e projecção da Tabanca como Património Cultural Imaterial de Cabo Verde, com especial enfoque no desenvolvimento do turismo cultural nas ilhas do Maio e de Santiago.

“A missão deste projecto centra-se na produção artística que promove a preservação dessa manifestação cultural, através da união e do intercâmbio entre os guardiões e grupos representativos”, refere.

O Festival Nacional de Tabanca será um encontro cultural entre os grupos de Tabanca das ilhas do Maio e de Santiago, proporcionando um momento memorável para os participantes, bem como para os residentes, turistas e emigrantes, levando às ruas da Cidade do Porto Inglês os principais grupos de tabanca do país.

O festival contará com a participação de vários grupos, nomeadamente: Tabanka Djarmai (Tabanka Djarmai, Tabanka Jovem, Tabanka Cadjeta e Tabanka Alcatraz); Tabanka Praia (Tabanka Várzea, Tabanka Txada Grandi e Tabanka Txada); Tabanka Assomada (Tabanka Txan di Tanki e Tabanka Lem Cabral); Tabanka de Santa Cruz – Santiago (Tabanka Salina); e Tabanka de Ribeira Grande – Cidade Velha (Tabanka Salineru).