​Sugestões para fim-de-semana

Sábado
- Reabertura do espaço Olavo com actuação do grupo Raiz Tambarina e Sulita, a partir das 13h00.
- Exibição do filme “O Fantástico Reino de Ondion”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.
- Celebraçao do segundo aniversário da Rádio La Mueve, no Warehouse, na Praia, às 20h00.
- Stand Up Comedy com Benji, no Auditório Nacional, na Praia, às 20h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música com Katy Dias, Ericles Santos, Paló e Bruno Limas, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 21h00.
- Noite de reabertura do Ink Lounge, na Praia, às 23h00.