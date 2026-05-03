​Nelson Freitas apresenta álbum “Legacy” na Cidade da Praia

Depois de Cabo Verde, Nelson Freitas tem já marcado um concerto na Meo Arena, em Lisboa, no dia 27 de Março de 2027.
Com 25 anos de carreira, o artista despede-se com um disco de legado. “Legacy” (Legado, em português) reúne 12 temas cantados em língua cabo-verdiana, português e inglês, com uma sonoridade urbana e atual, e conta com participações de artistas como Agatchu (Angola), Manecas Costa (Guiné-Bissau), Nuno Ribeiro (Portugal), Anderson Mário (Angola), Twenty Fingers (Moçambique) e Teo No Beat (Angola).
Sobre o lançamento na Cidade da Praia, numa publicação nas redes sociais, Nelson Freitas garante que será “um espectáculo único, cheio de emoção, história e grandes sucessos”.
Com raízes na ilha de São Nicolau e nascido em Roterdão, na Holanda, Nelson Freitas cedo percebeu que a música e a dança fariam parte do seu futuro, muito influenciado por Michael Jackson.
Na adolescência e juventude, passou por grupos como Stylistic e The Right Track e, em 1997, estreou-se com o grupo Quatro na compilação “Mobass”, com o sucesso “Hoje em Dia”, que impulsionou a carreira da boy band, com a qual viria a editar três discos aclamados.
Foi um dos protagonistas do ghetto zouk, género que ajudou a criar, combinando melodias do zouk com influências do hip hop e do R&B, tendo também fundado a sua própria editora.
Com uma longa trajectória na música, o cantor, que actualmente reside em Portugal, tem explorado múltiplas sonoridades, sempre com forte ligação às suas raízes cabo-verdianas.
A sua discografia percorre diferentes géneros musicais, do zouk ao R&B, da kizomba ao hip hop.
Ao longo dos anos, colaborou com nomes internacionais como Mr Eazi, DJ Maphorisa, June Freedom e Juan Magan, entre outros. As suas actuações já passaram por palcos em países como os Estados Unidos (Dunkin Donuts Center, em Boston, e AfroNation, em Miami), Reino Unido, Holanda, Suíça, França, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Portugal, onde esgotou salas emblemáticas como o Coliseu dos Recreios e o Campo Pequeno.