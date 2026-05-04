​Acácia Maior lança novo álbum “Vindo do Espaço”

O colectivo Acácia Maior lançou recentemente nas plataformas digitais, o seu segundo álbum intitulado “Vindo do Espaço", uma compilação que recolhe vários singles, featurings, remixes e temas inéditos produzidos nos últimos dois anos.

“Vindo do Espaço” surge após três anos do lançamento do primeiro disco do colectivo.

"Um trabalho com uma toada mais festiva e ligada à tradição, o álbum faz uma abordagem inovadora dos temas de sempre: o amor, a saudade da terra e a crítica social", destacou o colectivo.

A mesma fonte sublinha que os ritmos como a kazukuta casam-se com o Carnaval de São Vicente, ou a coladeira com o semba, o funaná com rock, ou a banderona com a morna. Criação, fusão e tradição serão para sempre os alicerces deste colectivo.

“Um disco que, como já é a norma para os Acácia Maior, conta com um leque de convidados muito variado: Nancy Vieira, os lendários Tony Lima, Ndu Carlos e Braima Galissá, as jovens promessas da música de Cabo Verde como Yacine Rosa ou Berlok, do rastafarianismo cabo-verdiano, Nunuka Apuuli, da fadista Cristina Clara à eletrónica de OSSN e Fidju Kitxora”, indica.

Tal como na sua primeira longa duração, a produção caseira dos Acácia Maior continua a fazer parte da sonoridade das suas músicas. “Reiterando o princípio, que acompanha o colectivo na sua criação, de que nunca foram necessários grandes equipamentos ou estúdios para fazer acontecer as suas canções”.

Conforme o colectivo, em “Vindo do Espaço” acontece o mesmo, a electrónica dança com o som orgânico como se de um Kolá Sanjon se tratasse.