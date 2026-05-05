Santo Antão: Calema confirmados nas Festividades de Son Jon 2026

A Câmara Municipal do Porto Novo anuncia que Os Calema vão actuar nas Festividades de Son Jon 2026, que este ano tem como lema “De Porto Novo pa Mund” e faz uma justa homenagem à Nação Cabo-verdiana. Além de Os Calema, as festividades de Son Jon 2026 contaram com actuações de artistas cabo-verdianos.

Segundo a edilidade, Os Calema subirão ao palco no dia 21 de Junho, no antigo Estádio Municipal Amílcar Cabral, e com certeza vão brindar o público com um show “memorável e inesquecível”.

A mesma fonte sublinha que a presença da dupla Calema, composta pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, carrega um profundo significado cultural.

“Mais do que um espectáculo, este momento simboliza um verdadeiro reencontro entre culturas irmãs. Filhos de São Tomé e Príncipe, os artistas representam uma nação com fortes ligações históricas a Cabo Verde, marcadas pela emigração forçada que levou muitos cabo-verdianos, incluindo portonovenses, a terras são-tomenses”, cita.

Com uma carreira consolidada além-fronteiras, Os Calema iniciaram o seu percurso com passagens por França, fixando-se posteriormente em Portugal, onde conquistaram um grande reconhecimento internacional.

Conhecidos pelas suas vozes harmoniosas e composições originais, acumulam milhões de visualizações e vários prémios, afirmando-se como uma das maiores referências da música lusófona contemporânea.

O seu estilo, que mistura romantismo, raízes africanas e pop moderno, continua a conquistar públicos em todo o mundo. A sua participação nas Festas de São João 2026 reforça o espírito do nosso lema “De Porto Novo pa Mund”, levando a nossa cultura mais longe e trazendo o mundo até nós.