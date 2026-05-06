​CVMA 2026: Garry lidera as nomeações

Garry é o artista mais nomeado nesta 15.ª edição dos Prémios Oficiais da Música Cabo-verdiana, com cinco nomeações. Seguem-se Djodje, Fattú Djakité, Josslyn e June Freedom, com quatro nomeações cada. A informação foi anunciada esta terça-feira, 5, pela organização dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), numa conferência de imprensa realizada no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia.

Segundo a organização, para esta edição, 39 artistas com trabalhos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2025 estão nomeados em 19 categorias.

Este ano, a organização decidiu alargar o número de nomeados de 4 para 6 em quatro categorias: Kizomba do Ano, Hip Hop do Ano, Afrobeat/ House/ Pop do Ano, e Outros Ritmos do Ano.

Esta edição apresenta “um alargamento solicitado pela maioria dos membros da Academia e justificado pelo grande número de trabalhos em análise para estas categorias. Em 6 categorias, a Academia CVMA indicou 4 nomeados e, nas restantes 9 categorias, estão indicados 3 nomeados”, referiu a organização.

A mesma fonte sublinha que a escolha dos nomeados resulta de um intenso e exaustivo trabalho dos membros da Academia CVMA, que analisaram uma lista com centenas de temas musicais e votaram individualmente.

Os nomeados foram seleccionados a partir do somatório das votações dos 45 membros da Academia CVMA.

Uma vez anunciados os nomeados, a Academia vai voltar a votar, agora para decidir o vencedor de cada categoria.

A organização explica que há, no entanto, três categorias que beneficiam da votação popular, de forma parcial no caso do Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, em que os votos do público são somados aos da Academia numa proporção de 49% público e 51% Academia CVMA.

“Já no caso da Música Popular do Ano, a escolha do vencedor é feita apenas pelo público. A votação popular começa hoje, dia 5 de Maio, no site oficial dos CVMA”, assegura.

Os vencedores do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana 2026 serão conhecidos no dia 6 de Junho na 15.ª Gala CVMA, que acontece pela primeira vez na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente.

Bilhetes à Venda

A organização avisa que os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2026 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Podem também ser adquiridos presencialmente na Praia e no Mindelo em vários estabelecimentos comerciais.

Os bilhetes custam 3 mil escudos para a Gala e After Party. A 15.ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana, e a respectiva After Party acontecem dia 6 de Junho no Porto do Mindelo. Já os convidados especiais da gala serão anunciados nos próximos dias.

Lista dos Nomeados

I. MÚSICA DO ANO by ALOU

“Ave Maria” - Trakinuz

“Badja Tina” - Fattu Djakité

“Lua” - Djodje

“Passada" - Garry

II. ALBUM DO ANO by ENAPOR

“100% Mi” - Garry

“Casa Mira Mar” - June Freedom

“Nô Tchal Tê Li” - Ceuzany

“Spera Mundo” - Tcheka

III. MÚSICA POPULAR DO ANO

“Malibu” - Josslyn ft Mc Acondize

“Maz um Beijo” - Dennyh

“Nha Preta" - Hélio Batalha ft Garry

“Vibra ku Mi” - Miguel KR

IV. INTÉRPRETE FEMININA DO ANO

Ceuzany - “Nô Tchal Tê Li”

Cremilda Medina- “Amizade”

Josslyn- “Malibu”

Rislene- “Disisti”

V. INTÉRPRETE MASCULINO DO ANO

Dieg- “Skrebi”

Djodje- “Lua”

Garry- “À deriva”

Tcheka- “Setam”

VI. MORNADOANO

“Amizade"- Cremilda Medina

“Amor Sofredor”-

Zerui Depina “Vulcan Bar”-

IIolanda Pereira

VII. COLADEIRA DO ANO

“Bubista D'otrora”- Zulu

“Nha Rabujenta”- Assol Garcia

“Nós Rikeza”- Neuza de Pina

VIII. FUNANÁ DOANO

“Mana Guta”- Zulu

“Nha Bunita”- Beto Dias

“Tempo Sabi”- Zé Delgado

IX. KOTXI PÓ DOANO

“Kusa Começa Goci"- Fidjus Codé Di Dona

“Toma”- Garry

“Wooi”- PNMB

X. BATUKU DOANO

“Agradecimento”- Berdianas Unidas

“Nha Mos"- Flor De Esperança

“Nka Ta Pasa"- Elida Almeida ft Freirianas Guerreiras

XI. MÚSICA TRADICIONAL DO ANO

“Cise é Testemunha”- Zulu

“Mar do Fogo”- Tcheka

“Riola de Casal”- Ceuzany ft Fabio Ramos

XII. XIII. KIZOMBA DOANO

“Borboleta”- Dynamo

“Controla”- CESF ft Elji Beatzkilla

“Doda”- Loony Johnson

“Lua”- Djodje

“Maz umbeijo”- Dennyh

“Passada”- Garry

HIP HOP DOANO

“Abensuado”- Hélio Batalha

“Disisti”- Rislene

“Djan Bem”- Indira

“Intensidade”- Batchart ft Maya

“Montanha”- Apollo G

“Quase”- Nenny

XIV. AFROBEAT /HOUSE/POP DO ANO

“Ave Maria”- Trakinuz

“Go Low”- June Freedom ft Djodje & Lose Jr

“Ka Fikam Sabi”- Neyna x Loose Jr

“Malibu”- Josslyn ft Mc Acondize

“Nha Preta”- Hélio Batalha ft Garry

“SIKI SIKI”- Lisandro Cuxi

XV. OUTROS RITMOS DOANO

“Badja Tina”- Fattu Djakité

“Calma”- Neyna

“Dodu”- Dieg

“Longa Mo”- CESF

“Mantenha”- Éllàh

“Vibra ku Mi”- Miguel KR

XVI. COLABORAÇÃO DOANO

Batchart ft Maya- “Intensidade”

Helio Batalha ft Garry- “Nha Preta”

Josslyn ft Mc Acondize- “Malibu”

June Freedom x Djodje x Loose Jr- “Go Low”

XVII. ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO

Alyrio- “So Bo”

Dennyh- “Maz um Beijo”

Zulu- “Cise é Testemunha

XVIII. ARTISTA EM PALCO

Dieg

Fattu Djakité

Nelson Freitas

XIX. VIDEOCLIPE DO ANO

“Badja Tina”- Fattu Djakité

“Lua”- Djodje

“Spiritual”- June Freedo