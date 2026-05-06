​CVMA 2026: Garry lidera as nomeações

Segundo a organização, para esta edição, 39 artistas com trabalhos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2025 estão nomeados em 19 categorias.
Este ano, a organização decidiu alargar o número de nomeados de 4 para 6 em quatro categorias: Kizomba do Ano, Hip Hop do Ano, Afrobeat/ House/ Pop do Ano, e Outros Ritmos do Ano.
Esta edição apresenta “um alargamento solicitado pela maioria dos membros da Academia e justificado pelo grande número de trabalhos em análise para estas categorias. Em 6 categorias, a Academia CVMA indicou 4 nomeados e, nas restantes 9 categorias, estão indicados 3 nomeados”, referiu a organização.
A mesma fonte sublinha que a escolha dos nomeados resulta de um intenso e exaustivo trabalho dos membros da Academia CVMA, que analisaram uma lista com centenas de temas musicais e votaram individualmente.
Os nomeados foram seleccionados a partir do somatório das votações dos 45 membros da Academia CVMA.
Uma vez anunciados os nomeados, a Academia vai voltar a votar, agora para decidir o vencedor de cada categoria.
A organização explica que há, no entanto, três categorias que beneficiam da votação popular, de forma parcial no caso do Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, em que os votos do público são somados aos da Academia numa proporção de 49% público e 51% Academia CVMA.
“Já no caso da Música Popular do Ano, a escolha do vencedor é feita apenas pelo público. A votação popular começa hoje, dia 5 de Maio, no site oficial dos CVMA”, assegura.
Os vencedores do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana 2026 serão conhecidos no dia 6 de Junho na 15.ª Gala CVMA, que acontece pela primeira vez na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente.
Bilhetes à Venda
A organização avisa que os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2026 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Podem também ser adquiridos presencialmente na Praia e no Mindelo em vários estabelecimentos comerciais.
Os bilhetes custam 3 mil escudos para a Gala e After Party. A 15.ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana, e a respectiva After Party acontecem dia 6 de Junho no Porto do Mindelo. Já os convidados especiais da gala serão anunciados nos próximos dias.
Lista dos Nomeados
I. MÚSICA DO ANO by ALOU
“Ave Maria” - Trakinuz
“Badja Tina” - Fattu Djakité
“Lua” - Djodje
“Passada" - Garry
II. ALBUM DO ANO by ENAPOR
“100% Mi” - Garry
“Casa Mira Mar” - June Freedom
“Nô Tchal Tê Li” - Ceuzany
“Spera Mundo” - Tcheka
III. MÚSICA POPULAR DO ANO
“Malibu” - Josslyn ft Mc Acondize
“Maz um Beijo” - Dennyh
“Nha Preta" - Hélio Batalha ft Garry
“Vibra ku Mi” - Miguel KR
IV. INTÉRPRETE FEMININA DO ANO
Ceuzany - “Nô Tchal Tê Li”
Cremilda Medina- “Amizade”
Josslyn- “Malibu”
Rislene- “Disisti”
V. INTÉRPRETE MASCULINO DO ANO
Dieg- “Skrebi”
Djodje- “Lua”
Garry- “À deriva”
Tcheka- “Setam”
VI. MORNADOANO
“Amizade"- Cremilda Medina
“Amor Sofredor”-
Zerui Depina “Vulcan Bar”-
IIolanda Pereira
VII. COLADEIRA DO ANO
“Bubista D'otrora”- Zulu
“Nha Rabujenta”- Assol Garcia
“Nós Rikeza”- Neuza de Pina
VIII. FUNANÁ DOANO
“Mana Guta”- Zulu
“Nha Bunita”- Beto Dias
“Tempo Sabi”- Zé Delgado
IX. KOTXI PÓ DOANO
“Kusa Começa Goci"- Fidjus Codé Di Dona
“Toma”- Garry
“Wooi”- PNMB
X. BATUKU DOANO
“Agradecimento”- Berdianas Unidas
“Nha Mos"- Flor De Esperança
“Nka Ta Pasa"- Elida Almeida ft Freirianas Guerreiras
XI. MÚSICA TRADICIONAL DO ANO
“Cise é Testemunha”- Zulu
“Mar do Fogo”- Tcheka
“Riola de Casal”- Ceuzany ft Fabio Ramos
XII. XIII. KIZOMBA DOANO
“Borboleta”- Dynamo
“Controla”- CESF ft Elji Beatzkilla
“Doda”- Loony Johnson
“Lua”- Djodje
“Maz umbeijo”- Dennyh
“Passada”- Garry
HIP HOP DOANO
“Abensuado”- Hélio Batalha
“Disisti”- Rislene
“Djan Bem”- Indira
“Intensidade”- Batchart ft Maya
“Montanha”- Apollo G
“Quase”- Nenny
XIV. AFROBEAT /HOUSE/POP DO ANO
“Ave Maria”- Trakinuz
“Go Low”- June Freedom ft Djodje & Lose Jr
“Ka Fikam Sabi”- Neyna x Loose Jr
“Malibu”- Josslyn ft Mc Acondize
“Nha Preta”- Hélio Batalha ft Garry
“SIKI SIKI”- Lisandro Cuxi
XV. OUTROS RITMOS DOANO
“Badja Tina”- Fattu Djakité
“Calma”- Neyna
“Dodu”- Dieg
“Longa Mo”- CESF
“Mantenha”- Éllàh
“Vibra ku Mi”- Miguel KR
XVI. COLABORAÇÃO DOANO
Batchart ft Maya- “Intensidade”
Helio Batalha ft Garry- “Nha Preta”
Josslyn ft Mc Acondize- “Malibu”
June Freedom x Djodje x Loose Jr- “Go Low”
XVII. ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO
Alyrio- “So Bo”
Dennyh- “Maz um Beijo”
Zulu- “Cise é Testemunha
XVIII. ARTISTA EM PALCO
Dieg
Fattu Djakité
Nelson Freitas
XIX. VIDEOCLIPE DO ANO
“Badja Tina”- Fattu Djakité
“Lua”- Djodje
“Spiritual”- June Freedo