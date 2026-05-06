Festival de Fado regressa em Junho para a segunda edição

A Cidade da Praia recebe, de 17 a 19 de Junho, a segunda edição deste Festival de Fado. A informação foi avançada esta quarta-feira, 6, pela organização, em nota enviada à imprensa. Além de concertos, o festival inclui ainda conferências e exibição de filmes.

No dia 17, será exibido o documentário “Do Bairro”, de Diogo Varela Silva, no Centro Cultural Português. “O filme transporta-nos para o coração do centro histórico de Lisboa, onde os rufias do bairro ainda se reúnem para contar as suas histórias”.

Com uma mistura de raízes culturais, música tradicional e filosofia de causa e efeito, “Do Bairro” convida a desvendar as camadas mais profundas dessas comunidades.

Lançando um olhar atento sobre as mudanças que a pandemia trouxe e o que elas significam para as pessoas e colectividades que ainda vivem em bairros históricos como Alfama e a Mouraria, “Do Bairro” mostra o fado que ainda se canta à desgarrada e a essência de uma alma que resiste perante vagas de turistas ou vagas pandémicas.

O certame continua no dia 18 de Junho, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, com o concerto da artista Beatriz Felício, célebre cantora e compositora portuguesa, que apresentará pela primeira vez no país o seu álbum “Beatriz Felício”.

Beatriz Felício é uma das novas promessas da música em Portugal e, com apenas 25 anos, já́ conta com presença em grandes eventos e participações com artistas de renome.

Após passar por vários países e ter subido a importantes palcos, Beatriz Felício lançou em 2024 o seu álbum de estreia homónimo, com a edição do Museu do Fado.

No dia 19, acontece o concerto e conferência “O Fado e os Bairros”, com o fadista Rodrigo Costa Félix. A conferência e o concerto serão realizados no Centro Cultural Português Praia.

Rodrigo Costa Félix é fadista profissional há 30 anos e uma das maiores referências da sua geração. Tem três álbuns editados: “Fados de Amor”, em 2013, ganhou o prémio Amália Rodrigues para melhor disco de Fado e foi indicado pela revista Songlines para o melhor álbum de World Music. O seu novo álbum “Tempo“ foi distinguido pela Songlines como “Top of the World”.

A mesma fonte explica que este espectáculo propõe uma viagem pelos bairros tradicionais de Lisboa através do Fado, evocando histórias, ambientes e sentimentos que fazem parte da identidade da cidade. Cada canção é um retrato sonoro desses lugares onde a música se fez pertença e tradição.

“Em palco, Rodrigo Costa Félix dá voz a este património vivo, cruzando gerações, sensibilidades e formas de sentir o Fado. As suas interpretações conduzem-nos por uma Lisboa cantada, em que a saudade, a memória e o presente se encontram”, destaca.

Conforme a mesma fonte, será um concerto/conferência que, acima de tudo, celebra a cidade e os seus bairros, onde o Fado continua a ecoar como expressão profunda da alma lisboeta.

De lembrar que a primeira edição do festival aconteceu em Setembro do ano passado. Na Cidade da Praia.

Completando 16 edições desde o seu início em Madrid, em 2011, o Festival Internacional de Fado, intitulado nesta edição “O Fado e os Bairros”, promove o fado, e, por consequência, a língua e cultura portuguesa, em 21 cidades de 15 países da Europa, Ásia, África e América Latina.