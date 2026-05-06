​Hélio Batalha em concerto no LAV em Portugal

O rapper cabo-verdiano Hélio Batalha actua em Portugal este sábado, 9, no LAV (Lisboa ao Vivo), onde vai apresentar o seu novo álbum, “Testamentu”.

Neste concerto, o rapper terá como artistas convidados Lura, Josslyn, Mark Delman, Loony Johnson, Sónia Sousa, Rods Wires, Soraia, Puto Fox e Raziel.

Na sua página nas redes sociais, Hélio Batalha escreve que será um espectáculo que vai marcar mais uma vez a noite lisboeta e “repleto de surpresas muito especiais”.

Natural da Cidade da Praia, começou a sua carreira musical em 2007 ao participar e vencer o concurso radiofónico promovido pelo Ministério da Saúde em colaboração com a Praia FM, tendo participado com a sua primeira composição intitulada “Mais Saúde”.

Em 2010, Hélio Batalha fez a sua estreia oficial na música cabo-verdiana com a mixtape Golpe de Stado I, que teve boa aceitação. Em 2012, lançou Golpe de Stado II e, em 2014, Selvas de Pedra.

“Karta D'Alforia” é o título do primeiro álbum do rapper, lançado em 2016.

Até 2018, ligado a editoras independentes, onde acumula todo o conhecimento de base, Hélio Batalha assinou com a editora internacional Harmonia Música, produtora de renome e organizadora do Kriol Jazz Festival.

Já nesta editora, lançou o E.P. ANA, que conquista o público não só pela qualidade musical e pelos duetos com figuras de topo da música cabo-verdiana, como Fattú Djakité e Elida Almeida.

Hélio Batalha já participou na maioria dos festivais das Câmaras Municipais de todo o país, tendo sido provavelmente um dos principais responsáveis pela divulgação do hip-hop em Cabo Verde e por vários concertos no exterior, nomeadamente em Portugal, França, Luxemburgo, Suíça, Itália, Alemanha e Macau.

Em Abril de 2022, editou o single “Cima nu sta nu ka podi fica”, que lança um grito de alerta para a situação actual, agravada profundamente pelo presente contexto mundial. Uma mensagem consciente e explícita que pretende ser um motor de mudança.

Hélio Batalha lançou em 2023 o seu segundo álbum de originais, intitulado “De Cairo a Cabo”.

Após sair da Harmonia, Hélio Batalha fundou a editora Immortal Recordz com o propósito de dar voz, estrutura e visibilidade às criações artísticas das periferias africanas, com foco na emergente cena cabo-verdiana.