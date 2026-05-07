​Terceira edição do Festival de La Francophonie arranca esta quinta-feira

A terceira edição do Festival da Francofonia, que decorre de 7 a 9 deste mês no Mindelo, reúne actividades académicas, culturais e de reflexão em torno da promoção da língua francesa e da diversidade cultural.

Segundo uma nota da Universidade de Cabo Verde, a iniciativa resulta de uma parceria entre a Alliance Française de Mindelo, o Instituto de Língua Francesa da Universidade de Cabo Verde, a Embaixada de França em Cabo Verde e outras instituições.

Durante estes dias, serão realizadas conferências, mesas-redondas e apresentações culturais.

O festival arranca esta quinta-feira, 07, na Alliance Française de Mindelo, com uma mesa redonda dedicada às oportunidades e perspectivas das áreas de estudos franceses no mercado de trabalho cabo-verdiano.

Na sexta-feira, 08, a programação prossegue na Escola Salesiana, com uma conferência sobre prevenção e sensibilização relativamente ao consumo de drogas e substâncias estupefacientes.

O encerramento acontece no sábado, 09, no espaço do Liceu Velho – Uni-CV, com uma tarde cultural que contará com a participação de estudantes da Universidade de Cabo Verde.

O programa inclui apresentações de poesia, teatro e desfile de moda, promovendo o intercâmbio artístico e cultural no âmbito da Francofonia.

A mesma fonte refere que, através desta iniciativa, pretendem estreitar os laços culturais e académicos entre instituições, estimular o interesse pela língua francesa e criar espaços de diálogo, expressão artística e partilha de conhecimentos.