​IPC realiza os primeiros trabalhos arqueológicos no Campo de Concentração de Presos Políticos do Tarrafal

O Instituto do Património Cultural (IPC) anunciou que já iniciaram os primeiros trabalhos arqueológicos no Campo de Concentração de Presos Políticos do Tarrafal, actualmente designado Museu da Resistência, numa iniciativa desenvolvida em colaboração com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esses trabalhos iniciaram no momento em que se assinalam 52 anos da libertação do Campo de Concentração de Presos Políticos do Tarrafal.

Segundo o IPC, esta intervenção enquadra-se no processo de candidatura do Campo do Tarrafal a Património Mundial da UNESCO, promovido pelo governo enquanto prioridade estratégica para a valorização, preservação e projeção internacional do património histórico nacional.

A mesma fonte explica que a iniciativa visa reforçar o reconhecimento deste lugar de memória como símbolo da resistência, da liberdade, da dignidade humana e da defesa dos direitos fundamentais.

“Os trabalhos arqueológicos têm como objectivo identificar vestígios da antiga ‘frigideira’, cela de isolamento utilizada como instrumento de punição, valorizar áreas actualmente desqualificadas e aprofundar o conhecimento sobre as transformações arquitetónicas e espaciais ocorridas no complexo ao longo da sua existência”, destaca.

De recordar que o Campo de Concentração do Tarrafal funcionou em duas fases distintas sob a administração colonial portuguesa, entre 1936 e 1954 e, posteriormente, entre 1961 e 1974.

Conforme o IPC, ao longo destes períodos, o espaço conheceu diversas alterações estruturais e funcionais, cuja compreensão histórica e material constitui agora um dos principais objectivos desta investigação arqueológica.