Cultura

​Zubikilla Spencer no XXI Seia Jazz & Blues Festival em Portugal

PorDulcina Mendes,11 mai 2026 14:19

A cantora e compositora cabo-verdiana Zubikilla Spencer estará no XXI Seia Jazz & Blues Festival, em Portugal, um dos eventos culturais de referência da região da Serra da Estrela.

Zubikilla sobe ao palco da Casa Municipal da Cultura de Seia, no próximo dia 23 deste mês, com o espectáculo “This Is Me”, projecto que reflecte a sua identidade musical e percurso autoral, marcado pela fusão entre Soul, Nu Jazz, Blues, Hip Hop e sonoridades cabo-verdianas.

Segundo uma nota enviada, a presença de Zubikilla Spencer neste festival representa mais um importante passo na internacionalização da sua carreira artística e na afirmação de novas expressões da música cabo-verdiana nos circuitos internacionais de jazz e world music.

No concerto no Seia, dará especial destaque ao repertório do EP “03:04”, trabalho

discográfico composto por temas originais que traduzem experiências pessoais, emoções e influências musicais diversas, sempre com uma abordagem contemporânea e profundamente identitária.

A mesma fonte sublinha que a participação da artista no Seia Jazz & Blues Festival reforça igualmente a crescente presença de artistas cabo-verdianos em importantes plataformas culturais europeias, contribuindo para a valorização e projecção internacional da criatividade musical de Cabo Verde.

De recordar que a sua forte capacidade interpretativa e pela autenticidade da sua

linguagem musical, Zubikilla Spencer tem vindo a consolidar o seu nome em diversos

palcos nacionais e internacionais, com participações em festivais como o Atlantic Music

Expo (AME), o Kriol Jazz Festival, o Festival Sete Sóis Sete Luas, o Mindel Summer

Jazz e o “Músicas del Mundo”, na Espanha.

