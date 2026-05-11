​Zubikilla Spencer no XXI Seia Jazz & Blues Festival em Portugal

Zubikilla sobe ao palco da Casa Municipal da Cultura de Seia, no próximo dia 23 deste mês, com o espectáculo “This Is Me”, projecto que reflecte a sua identidade musical e percurso autoral, marcado pela fusão entre Soul, Nu Jazz, Blues, Hip Hop e sonoridades cabo-verdianas.
Segundo uma nota enviada, a presença de Zubikilla Spencer neste festival representa mais um importante passo na internacionalização da sua carreira artística e na afirmação de novas expressões da música cabo-verdiana nos circuitos internacionais de jazz e world music.
No concerto no Seia, dará especial destaque ao repertório do EP “03:04”, trabalho
discográfico composto por temas originais que traduzem experiências pessoais, emoções e influências musicais diversas, sempre com uma abordagem contemporânea e profundamente identitária.
A mesma fonte sublinha que a participação da artista no Seia Jazz & Blues Festival reforça igualmente a crescente presença de artistas cabo-verdianos em importantes plataformas culturais europeias, contribuindo para a valorização e projecção internacional da criatividade musical de Cabo Verde.
De recordar que a sua forte capacidade interpretativa e pela autenticidade da sua
linguagem musical, Zubikilla Spencer tem vindo a consolidar o seu nome em diversos
palcos nacionais e internacionais, com participações em festivais como o Atlantic Music
Expo (AME), o Kriol Jazz Festival, o Festival Sete Sóis Sete Luas, o Mindel Summer
Jazz e o “Músicas del Mundo”, na Espanha.