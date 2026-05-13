​Já são conhecidas as 10 finalistas do Miss Universo Cabo Verde 2026

PorDulcina Mendes,13 mai 2026 9:42

Tirzah Évora, Annet Lopes, Armandina Cunha, Eveline Cardoso, Felicia Borges, Jamila Moreira, Jasmine Jorgensen, Leticia Marques, Nélida Monteiro e Mary John são o Top 10 do Miss Universo Cabo Verde 2026.

Segundo a organização, após um processo de selecção competitivo, estas mulheres garantiram o seu lugar na grande final, onde uma delas será coroada a próxima Miss Universo Cabo Verde.

“Mais do que beleza, representam propósito, confiança, cultura e impacto. Esta é apenas o início de uma jornada inesquecível”, destacou.

A vencedora vai representar Cabo Verde no concurso internacional Miss Universe, que acontece em Novembro deste ano, em Porto Rico.

Além de Cabo Verde, o evento contará com a participação de candidatas de 134 países.

O Miss Universe é um concurso internacional de beleza feminina, realizado anualmente pela Miss Universe Organization. Desde 26 de Outubro de 2022, o concurso funciona como uma joint venture, com 50% de propriedade da JKN Global Group e os restantes 50% da Legacy Holding Group USA.

A actual Miss Universo é a mexicana Fátima Bosch, coroada a 21 de Novembro de 2025, em Bangkok, Tailândia.

