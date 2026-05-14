​Artista cabo-verdiano Aires Costa Melo seleccionado para edição especial da Sports Illustrated dedicada ao Mundial 2026

O artista cabo-verdiano Aires Costa Melo foi seleccionado para integrar uma edição especial da Sports Illustrated dedicada ao Mundial de Futebol de 2026, cuja publicação está prevista para esta quinta-feira, 14.

Segundo uma nota enviada, enquanto um dos artistas participantes da edição, Aires contribuirá com uma ilustração representativa de Cabo Verde no contexto da competição.

“O artista tem vindo a desenvolver um percurso internacional relevante no universo da ilustração e arte contemporânea, contando já com colaborações com Marvel, DC Comics e Upper Deck, sendo oprimeiro artista cabo-verdiano em qualquer uma destas, o que reforça a sua posição enquanto artista de projeção internacional”, cita.

A mesma fonte frisou que a participação de Aires Costa Melo nesta edição representa uma oportunidade importante para a presença artística cabo-verdiana em plataformas internacionais de grande visibilidade cultural e mediática.



Aires Costa Melo é um artista visual cabo-verdiano com mais de 25 anos de carreira internacional. Vive entre Cabo Verde e Portugal, onde estudou Artes da Imagem no Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Iniciou a sua trajectória artística aos 14 anos, produzindo e vendendo retratos, e aos 16 ilustrou o livro de contos cabo-verdianos “Um bez tinha nhu Lobu ku Xibinho”para o Instituto do Patrimônio Cultural, marcando oficialmente o início da sua carreira em 1999.

Ao longo da sua trajectória, desenvolveu um portfólio diversificado que inclui colaborações com marcas e instituições de renome mundial, como Marvel Comics, DC Comics e Upper Deck Entertainment,sendo o primeiro artista cabo-verdiano em qualquer uma destas, o que reforça a sua posição enquanto artista cabo-verdiano de projecção internacional.

Além disso já realizou projectos para câmaras municipais da Praia, Boa Vista e

Castelo Branco, bancos, associações e centenas de clientes em todo o mundo.

É amplamente reconhecido pelos murais de grandes dimensões realizados em Cabo Verde e Portugal, onde se destaca pela técnica singular de alto contraste com tinta preta sobre fundo branco, inspirada na banda desenhada.

A sua arte alia fidelidade na reprodução de ideias a um estilo próprio, expressivo e inconfundível, tornando-o um dos nomes mais marcantes do muralismo cabo-verdiano contemporâneo.