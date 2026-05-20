Ante-estreia do filme “Nha Balila – Dentu D’Algem” na Cidade da Praia

O Centro Cultural Português, na Cidade da Praia, recebe esta sexta-feira, 22, a ante-estreia do documentário “Nha Balila – Dentu D’Algem”, uma homenagem a Nha Balila, lenda viva do batuku e figura incontornável da cultura cabo-verdiana.

A sessão, que arranca às 18h30, contará com a presença de Nha Balila e dos realizadores Inês T. Alves e André Xina.

De acordo com a sinopse, Isidora Semedo Correia, conhecida e acarinhada pelos cabo-verdianos em todo o mundo como Nha Balila, é convidada a deslocar-se a Portugal para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

“Aos 92 anos, a sua vitalidade e presença vibrante têm um impacto profundo na diáspora cabo-verdiana”, refere.

Realizado por Inês T. Alves e André Xina, o filme conta com a produção da Oublaum Films Production.

O documentário, com duração de 75 minutos, é falado em crioulo cabo-verdiano (variante de Santiago) e português.

Natural de Serra Malagueta, no interior da ilha de Santiago, Nha Balila traz o batuque na veia. Desde muito cedo, acompanhava a mãe a diversos locais para batucar em casamentos, baptizados e também por ocasião das festas da Páscoa e do Ano Novo.

Depois de fixar residência na Cidade da Praia, Nha Balila chegou a formar alguns grupos de batuque e teve a oportunidade de gravar três CDs com os produtores cabo-verdianos Zé Sucupira e Kim Alves.