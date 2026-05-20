Ante-estreia do filme “Nha Balila – Dentu D’Algem” na Cidade da Praia

A sessão, que arranca às 18h30, contará com a presença de Nha Balila e dos realizadores Inês T. Alves e André Xina.
De acordo com a sinopse, Isidora Semedo Correia, conhecida e acarinhada pelos cabo-verdianos em todo o mundo como Nha Balila, é convidada a deslocar-se a Portugal para celebrar o Dia Internacional da Mulher.
“Aos 92 anos, a sua vitalidade e presença vibrante têm um impacto profundo na diáspora cabo-verdiana”, refere.
Realizado por Inês T. Alves e André Xina, o filme conta com a produção da Oublaum Films Production.
O documentário, com duração de 75 minutos, é falado em crioulo cabo-verdiano (variante de Santiago) e português.
Natural de Serra Malagueta, no interior da ilha de Santiago, Nha Balila traz o batuque na veia. Desde muito cedo, acompanhava a mãe a diversos locais para batucar em casamentos, baptizados e também por ocasião das festas da Páscoa e do Ano Novo.
Depois de fixar residência na Cidade da Praia, Nha Balila chegou a formar alguns grupos de batuque e teve a oportunidade de gravar três CDs com os produtores cabo-verdianos Zé Sucupira e Kim Alves.