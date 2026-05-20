​UCCLA vai acolher a abertura da CPLP Fashion Week

A UCCLA vai acolher, esta sexta-feira, 22, a cerimónia de abertura da 4.ª edição da CPLP Fashion Week, um evento internacional que cruza moda, cultura e negócios, promovendo a ligação entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

A edição deste ano decorre sob o tema “Raízes em Movimento”. A sessão inaugural integra o CPLP Talks, um espaço de reflexão e partilha que valoriza a lusofonia através da moda, da cultura, da identidade e da representatividade.

Segundo uma nota enviada, o encontro reunirá convidados de diversos países lusófonos para debater desafios, oportunidades e estratégias de afirmação no contexto internacional.

A moderação estará a cargo de Victor Hugo Mendes (Angola), comunicador, escritor e jornalista.

O programa organiza-se em dois painéis temáticos: Moda, Mercado e Internacionalização; e Identidade, Inclusão e Representatividade.

No painel I - Moda, Mercado e Internacionalização estarão Roselyn Silva (São Tomé e Príncipe), CEO e fashion designer; King Levi Dapper (Moçambique), CEO da Fancy África e da marca Xigubo; Elizângela Sousa (Brasil), empresária e especialista em imagem pessoal; e Paulo Pascoal (Angola), ator, autor e curador.

Já o painel II - Identidade, Inclusão e Representatividade contará com a participação da embaixadora Paula Leal da Silva (Portugal), secretária-geral adjunta da UCCLA; de Henda Vieira Lopes (Angola), psicoterapeuta; de Ângela Almeida (Cabo Verde), comunicadora e representante da Associação Mundu Nôbu; e de Solange Salvaterra Pinto (São Tomé e Príncipe), activista social.

A mesma fonte indica que a iniciativa afirma-se como uma plataforma de diálogo e cooperação, reforçando o papel da moda enquanto veículo de expressão cultural e de aproximação entre os povos da CPLP.

Integram a CPLP Fashion Week actividades como Brunch & Talk Show, Desfile Oficial + Exposição e Workshop Profissional.