“Batom Vermelho” está de volta para mais uma noite de espectáculo

Depois da primeira apresentação, a Companhia de Teatro Fladu Fla volta a trazer “Batom Vermelho”, uma peça intensa, emocionante e cheia de surpresas. A peça será apresentada no dia 3 de Junho, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, às 19h30.

Segundo a Companhia de Teatro Fladu Fla, “Batom Vermelho” regressa para mais uma noite inesquecível. O espectáculo é destinado a maiores de 16 anos.

Os bilhetes estão à venda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

A mesma fonte relata que se trata de uma história forte, provocante e cheia de emoções, que vai prender o público do início ao fim. “Se já viste, prepara-te para sentir tudo novamente. Se ainda não viste, esta é a tua oportunidade”.

Conforme a Fladu Fla, a obra resulta de uma simbiose entre os géneros drama e tragédia, numa narrativa profunda sobre a realidade social e a profissionalização do sexo, que existe, mas ainda constitui um tabu para a sociedade cabo-verdiana.

“A obra resulta do reajuste da dramaturgia intitulada ´Pixinguinhas´, da dramaturga Florizandra Porto, vencedora do prémio do concurso Dramaturgia Ano Novo 2021, lançado pela Companhia Fladu Fla, em parceria com a Câmara Municipal da Praia”, indica.

A mesma fonte cita que a peça revela o lado sombrio da vida de algumas mulheres, enquanto outras ainda sonham viver uma verdadeira história de amor.

A Companhia de Teatro Fladu Fla descreve ainda que “Batom Vermelho” é uma obra pensada para provocar reflexão sobre realidades sensíveis da sociedade cabo-verdiana, sendo gratificante saber que a mensagem foi compreendida e valorizada pelo público.