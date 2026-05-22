​CESF regressa ao rap com o single “Bua”

O rapper e produtor natural da Cidade da Praia, CESF, lança esta sexta-feira, 22, o single "Bua", uma faixa que marca o seu regresso directo ao rap após a exploração de géneros como Reggaeton e Bouyon no EP "Player".

Segundo uma nota enviada, a faixa transmite uma mensagem de superação e funciona como um apelo directo para quem escolhe lutar sem se esconder e, pelo caminho, vai transformando dificuldades em aprendizagens.

A produção deste novo single é assinada pela produtora Waviodt. A captação de voz e o mix e master foram realizados nos estúdios da FOUR4 MUSIC, a gravadora independente fundada pelo próprio CESF.

O videoclipe foi realizado por Silvio Moreira e tem estreia prevista para esta sexta, 22, às 19h00 (hora de Lisboa), no canal de YouTube de CESF.

"O rap continua a ser um dos melhores veículos para mensagens que exigem honestidade e que ainda são tabu", afirma CESF, na mesma nota.

Christaldo Edmilson Semedo Freire, de nome artístico CESF, é cantor, rapper, compositor e produtor musical natural da ilha de Santiago. Fundou a gravadora independente FOUR4 MUSIC em 2019 para apoiar artistas da diáspora cabo-verdiana.

Actualmente, trabalha entre Portugal e Cabo Verde, consolidando a sua presença na cena do RAP Kriolu europeu e tem desenvolvido uma carreira marcada pela versatilidade.

Em 2024, lançou colaborações com Kady ("Distância") e Michelle ("Sodade"), seguidas do EP "XKEMA".

Em 2025, apresentou o hit "Controla" com Elji e o EP "Player", que explorou novos géneros mantendo a qualidade de produção que caracteriza o seu trabalho.