​Ivan Spencer e Maria João Silveira são apresentadores dos CVMA 2026

Ivan Spencer e Maria João Silveira serão os apresentadores da 15ª edição da Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), agendada para o dia 6 de Junho, na ilha de São Vicente.

Segundo a organização, esta gala será um regresso de Maria João Silveira ao palco dos Cabo Verde Music Awards, evento que apresentou em 2012 e 2013, tendo protagonizado alguns dos momentos mais emocionantes da história da gala.

“Com a sua experiência, carisma e ligação afectiva a Cabo Verde, Maria João Silveira volta a juntar-se à grande celebração da música cabo-verdiana”, aponta.

Maria João Silveira é uma comunicadora luso-cabo-verdiana, de raízes sanvicentinas, com uma carreira de mais de 20 anos nas áreas da apresentação, comunicação e jornalismo.

Reconhecida pelo público português e pela lusofonia pelo seu percurso na RTP, destaca-se pela elegância, presença em palco e forte capacidade de comunicação com diferentes públicos.

Ao longo da sua carreira, tem apresentado galas, cerimónias, programas televisivos e eventos institucionais, aliando profissionalismo, espontaneidade e uma ligação natural com o público.

Também envolvida em projectos solidários e iniciativas de impacto social, traz aos eventos uma comunicação próxima, credível e sofisticada.

Já Ivan Spencer é um "comunicador nato", conhecido do público nacional pela sua boa disposição, vivacidade e estilo muito próprio de apresentação. “Com uma forte ligação à rádio, à televisão, aos palcos e à comunicação, construiu um percurso marcado pela versatilidade, proximidade com o público e capacidade de criar momentos leves, dinâmicos e memoráveis”.

Ao longo dos anos, colaborou com diversas emissoras de rádio em Cabo Verde e em Portugal, tendo também passado pela televisão em programas como Aos Pares e TV Jovem.

Mais recentemente, apresentou o Carnaval de São Vicente para a TVA, reforçando a sua ligação aos grandes acontecimentos culturais do país. Ivan Spencer tem ainda um percurso sólido como mestre de cerimónias em eventos oficiais e privados.

Apresentou diversos espectáculos e festivais, entre os quais o Festival da Baía das Gatas e o Kriol Jazz Festival.

A mesma fonte revela que no palco dos CVMA, Ivan Spencer promete levar energia, humor, espontaneidade e uma comunicação genuína, marcada pela sua ligação à cultura cabo-verdiana e pela capacidade de envolver o público em cada momento.