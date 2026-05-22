​Organização promete 15.ª Gala CVMA em São Vicente cheia de novidades

A ilha de São Vicente recebe, pela primeira vez, a 15.ª Gala dos CVMA, um evento que celebra a riqueza cultural de Cabo Verde, homenageia artistas e impulsiona a música nacional além-fronteiras. Os Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana, e a respectiva After Party acontecem no dia 6 de Junho, no Porto do Mindelo.

Numa nota enviada às redacções, a organização promete que a 15.ª gala será muito especial e uma grande homenagem à ilha do Monte Cara e aos seus maiores símbolos.

“O espectáculo promete celebrar este território rico em música, criatividade e celebração”, salienta.

A organização indica ainda que, neste sentido, os CVMA deste ano contam com a participação de um vasto leque de artistas do Mindelo, nomeadamente Diva Barros, Vlu, Constantino Cardoso, Anísio Rodrigues, Hernâny Almeida, Edson Oliveira, Pol Block, Emy Benrós, Yanick Oliveira, Dany Leme, Gai Dias e Carmen Silva.

A mesma fonte afirma que todas estas vozes prometem cantar São Vicente, os seus ícones, histórias e tradições.

Segundo a organização, a gala contará igualmente com a participação de todos os grupos oficiais de Carnaval do Mindelo, naquele que será um importante momento de união e homenagem a uma das maiores manifestações culturais do país.

Em relação aos bilhetes para a gala, a organização informa que já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI.

Os interessados podem ainda adquirir os bilhetes presencialmente, nas cidades da Praia e do Mindelo, em vários estabelecimentos comerciais.

Os bilhetes custam três mil escudos e dão acesso à Gala e à After Party.





Votações

A mesma fonte informa que a votação popular já está aberta no site oficial dos CVMA do Ano, nas categorias Revelação do Ano, Música Popular do Ano e Artista em Palco do Ano.

Para as categorias Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, a votação é parcial e termina no dia 31 deste mês.

Já a categoria Música Popular do Ano, inteiramente votada pelo público, estará aberta até ao segundo intervalo da gala.