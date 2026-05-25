​Alcione e Roberta Miranda anunciam concertos em Cabo Verde

As cantoras brasileiras Alcione e Roberta Miranda vão estar em Cabo Verde, no mês de Julho, para dois concertos. As artistas anunciaram os espectáculos nas suas páginas nas redes sociais.

A intérprete de sucessos como “Não Deixe o Samba Morrer” e “Você Me Vira a Cabeça” está de regresso a Cabo Verde.

“Em Julho estou chegando por aí para dois grandes shows e espero reencontrar vocês”, anunciou Alcione na sua página numa rede social.

O primeiro espectáculo de Alcione acontece no dia 17 de Julho, na ilha de São Vicente, e o segundo no dia 18, na Cidade da Praia.

Alcione Dias Nazareth, também conhecida pela alcunha “Marrom”, é uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Considerada uma das mais notórias sambistas do Brasil, recebeu os títulos de “Dama do Samba” e “A Voz do Samba”.

De recordar que Alcione esteve em Cabo Verde em Agosto de 2011, durante a 27.ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, na ilha de São Vicente.

Além da actuação no festival, a artista realizou ainda um concerto na Cidade da Praia, no dia 17 de Agosto de 2011, no âmbito da III edição do “Brasil ao Vivo”.

Já Roberta Miranda estará em Cabo Verde pela primeira vez, também para dois concertos, nas mesmas datas de Alcione.

Foto: Facebook de Roberta Miranda

“Olá meus amores de Cabo Verde, eu Roberta Miranda estarei com vocês em Mindelo, ilha de São Vicente, no dia 17 de Julho, e no dia 18 na Cidade da Praia, ilha de Santiago. Aguardo todos. Vamos fazer um show lindíssimo, porque sempre quis estar com vocês e é a primeira vez que estarei aí em Cabo Verde”, confirmou a cantora nas suas redes sociais.

Roberta Miranda é cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Consagrada pelo público com o título de “Rainha do Sertanejo”, é uma das artistas brasileiras que mais vendeu álbuns, com mais de 28 milhões de cópias comercializadas.