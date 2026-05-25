​Zulu lança videoclipe de “Bubista d’Otrora”

A cantora Zulu lançou na passada sexta-feira, 22, o videoclipe de “Bubista d’Otrora” tema que compõe o seu primeiro disco intitulado “Briza”, editado em Março de 2025.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, com o lançamento do videoclipe oficial, a composição de Zulu, já reconhecida pela sua densidade cultural, ganha o movimento e a vivacidade que só o cordão umbilical que une a artista à sua terra poderia proporcionar.

A mesma fonte sublinha que este projecto é a materialização da missão de Zulu: ser a ponte viva entre a sabedoria das gerações passadas e a energia da nova geração.

“Não é por acaso que as crianças da Boa Vista se tornaram as fiéis seguidoras deste tema; nelas, a música desperta uma nova era de orgulho e valorização cultural, uma identidade quase perdida nos dias de hoje”, refere.

"Bubista d’Otrora", conforme a mesma fonte convida-nos a escutar com o coração para sermos transportados a um tempo onde se vivia com verdade toda a imensidão e versatilidade que compõem a alma e a essência da ilha.



“O grande diferencial deste lançamento é a forma como o Landú, enquanto ritual de conquista, dança e celebração do casamento, transporta-se da profundidade histórica das gentes da ´ilha fantástica´ para ganhar vida através da expressividade de ´Bubista d'Otrora´”, revela .

A mesma fonte relata que o videoclipe não se limita a acompanhar a música; ele documenta o gesto e a oralidade de um povo que mantém a sua sabedoria gigante, garantindo que o legado dos mais velhos floresça nas mãos dos mais novos.



Sob a direcção artística de Hernani Almeida, enquanto produtor e o coração pulsante arranjador desta faixa, que respeita a autenticidade das raízes da artista, e o olhar atento e aconselhamento de Djô da Silva, o tema encontra o equilíbrio perfeito entre a identidade de um povo e uma nova briza musical que paira sobre Cabo Verde.

Com o contributo de instrumentistas de peso do jazz caribenho, como o pianista Mario Canonge, cuja identidade musical está profundamente enraizada na cultura caribenha, sendo considerado um dos maiores expoentes do jazz caribenho e do jazz crioulo a nível mundial, "Bubista d’Otrora" efectiva a capacidade de novos compositores, como é o caso de Zulu, em elevar a música tradicional a um patamar universal.



O videoclipe percorre as localidades da Boa Vista, transformando as paisagens e as gentes de outrora num retrato atual e atemporal pelas lentes do Kevin (Emilio Garcia), jovem santiaguense que reside na ilha da Boa Vista.

É a materialização de um projecto que une a educação, a tradição e a arte contemporânea, consolidando Zulu como uma das vozes relevantes na salvaguarda do património imaterial de Cabo Verde.



Com o lançamento do videoclipe, "Bubista d’Otrora" deixa de ser apenas uma canção para ser vista, sentida e vivida como um pedaço pulsante da história boa-vistense e parte da diversidade cultural de Cabo Verde.

De lembrar que Zulu está nomeada nos Cabo Verde Music Awards nas categorias: de Artista Revelação; de Música Tradicional do Ano;de Coladeira do Ano e de Funaná do Ano.