Djony do Cavaco realiza “Roda de Samba” em Lisboa

O artista cabo-verdiano Djony do Cavaco, exímio cantor de samba e tocador de cavaquinho, e autor de sucessos como Escuá na Night e Sabura na Soncent, realiza no dia 20 de Junho uma roda de samba na LX Factory, em Alcântara, Lisboa.

Segundo uma nota enviada, o evento tem como objectivo promover uma perfeita comunhão entre o samba brasileiro e a música cabo-verdiana.

A mesma fonte indica que este evento pretende ainda aproximar o público dos artistas e criar um ambiente de partilha e muita interação.

Para abrilhantar ainda mais o concerto, Djony do Cavaco terá como convidadas especiais as renomadas cantoras Cremilda Medina e Rosa Mestre, bem como Daisy Pinto, uma das maiores promessas da música cabo-verdiana.

Djony do Cavaco terá ainda como convidado o brasileiro Robinho do Grupo Samba de Rua, um dos mais populares sambistas em Lisboa.

Além da mistura entre o samba brasileiro e a música cabo-verdiana em ritmo de samba, não faltarão os maiores sucessos populares do Carnaval de São Vicente, momento que promete não deixar ninguém com os pés no chão.