​Gil Semedo lança álbum “Caboswing: O Novo Capítulo”

O artista Gil Semedo, criador do género musical Caboswing e designado “Rei do Pop de Cabo Verde”, lança esta sexta-feira, 29, o seu novo álbum intitulado “Caboswing: O Novo Capítulo”, um trabalho que celebra a evolução de um género que ajudou a criar e que continua a unir gerações dentro e fora de Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, “Caboswing: O Novo Capítulo” chega agora ao público como um dos projectos mais ambiciosos da carreira de Gil Semedo. O álbum apresenta colaborações com alguns dos nomes mais relevantes da música lusófona atual, incluindo Dino D’Santiago, DJ Nays e Tó Semedo.

“Mas um dos momentos mais emocionantes do disco acontece numa colaboração muito especial: pela primeira vez, Gil Semedo grava ao lado da sua filha, Melodia, num encontro simbólico entre legado, família e futuro”, indica.

Para este projecto, Gil Semedo convidou também jovens produtores como GSpro, Motamorphasis, Young Max, RJ, reforçando a essência do Caboswing enquanto espaço de encontro entre culturas, gerações e sonoridades.

A mesma fonte explica que, mais do que um novo álbum, este lançamento representa a continuidade de um movimento vivo, global e em constante transformação.

Concerto no Coliseu dos Recreios

Para assinalar este novo capítulo da sua carreira, Gil Semedo anuncia também um concerto muito especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, marcado para o dia 11 de Setembro deste ano.

Conforme a mesma fonte, o espectáculo promete revisitar os grandes êxitos que marcaram várias gerações, ao mesmo tempo que apresenta ao vivo os novos temas de “Caboswing: O Novo Capítulo”, numa celebração da história, da cultura cabo-verdiana e da ligação única que o artista mantém com o seu público.

Os bilhetes já estão à venda online.

A mesma fonte sublinha que Gil Semedo entra agora numa nova fase artística, marcada pela colaboração com diferentes gerações de músicos, produtores e intérpretes.

Esta abordagem intergeracional traz uma nova energia ao Caboswing, criando uma ponte sólida entre experiência, inovação e futuro.

“Mais do que números ou distinções, o impacto de Gil Semedo mede-se pela sua capacidade de unir pessoas através da música. A sua obra permanece como símbolo de identidade, fusão cultural e ligação entre continentes”, refere.

Na mesma nota, Gil Semedo realça que a sua música é uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. “O palco é a minha casa e o público é a minha família”.

“Caboswing: O Novo Capítulo” fica disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira, “afirmando não só a evolução de um artista, mas a continuidade de um movimento que marcou gerações”.

Com uma carreira que atravessa mais de três décadas e que marcou profundamente a música da diáspora cabo-verdiana, Gil Semedo continua a afirmar-se como uma das figuras mais influentes da música lusófona.

Reconhecido como o “Rei do Pop de Cabo Verde” e pioneiro do Caboswing, Gil Semedo construiu muito mais do que uma carreira, criou um movimento cultural.

Ao longo de quase 35 anos, desenvolveu uma sonoridade única que funde a música tradicional cabo-verdiana com influências globais como pop, R&B, zouk e ragga muffin’, dando voz à identidade híbrida vivida por gerações da diáspora.

Com mais de um milhão de discosvendidos e álbuns marcantes como “Verdadi”, “Nos Lider” e “Dedicaçon”, a sua música tornou-se uma referência incontornável, celebrando o amor, a resiliência e o orgulho crioulo.