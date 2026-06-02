​IPC realiza workshop “Centros de Interpretação do Património Cultural e Museus de Sítio: Modelos para a Cidade Velha e outros locais em Cabo Verde”

O Instituto do Patrimonio Cultural (IPC) realiza nesta terça-feira, 2, na Cidade da Praia, o workshop “Centros de Interpretação do Património Cultural e Museus de Sítio: Modelos para a Cidade Velha e outros locais em Cabo Verde”.

Este workshop, que decorre de 2 a 5 de Junho, no Arquivo Nacional de Cabo Verde, acontece no âmbito da candidatura do projecto BE-Crioul – Cidade Velha, Património Mundial, submetido à Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

Segundo o IPC, a iniciativa é promovida pela Direcção dos Museus de Cabo Verde, com o apoio da AECID, através do Programa ACERCA, e insere-se num processo técnico de concepção de instrumentos de interpretação, valorização e comunicação do património cultural, com enfoque na Cidade Velha, Património Mundial, garantindo simultaneamente a sua aplicabilidade a outros sítios patrimoniais do território nacional.

A mesma fonte indica que o workshop visa ainda contribuir para a definição do modelo conceptual e funcional do futuro Centro de Interpretação da Cidade Velha, bem como para a estruturação técnica do respectivo projeto de implementação, no quadro da assistência técnica promovida pelo Programa ACERCA.

O workshop constitui uma etapa de continuidade metodológica, em articulação com experiências anteriores desenvolvidas no âmbito do Projecto de Valorização dos Faróis Históricos de Cabo Verde.

A acção reunirá técnicos e especialistas do Instituto do Património Cultural, da Direção dos Museus de Cabo Verde e de outras instituições nacionais com intervenção nas áreas do património cultural, museologia, turismo, ordenamento do território e desenvolvimento local, constituindo um espaço de reflexão técnica e de produção colaborativa orientado para a qualificação dos modelos de gestão, interpretação e valorização sustentável do património cultural cabo-verdiano.