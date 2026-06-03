​CVMA e União Europeia dão continuidade à iniciativa Turismo Sustentável e resiliência climática em 2026

Os Cabo Verde Music Awards (CVMA), em parceria com a União Europeia (UE) e a iniciativa Global Gateway em Cabo Verde, continuam a colaboração em 2026, no âmbito do projecto de Responsabilidade Social “Viajar com Consciência é Outra Música”, iniciado no ano passado.

Segundo uma nota enviada, os CVMA e a União Europeia pretendem contribuir para transformar, mais uma vez, artistas, público e sociedade civil, em geral, numa poderosa plataforma de consciencialização e promoção do turismo sustentável em Cabo Verde.

“Num país que recebe, anualmente, mais de um milhão de turistas e onde o turismo representa mais de 25% do PIB, este projecto continua a reafirmar a sua missão de mobilizar artistas, comunidades, profissionais do sector e visitantes em torno de práticas mais éticas, inclusivas e responsáveis, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, realça.

A organização explica que o foco da iniciativa recai na necessidade de se garantir que o desenvolvimento turístico do arquipélago se traduz num impacto positivo para as comunidades locais. “A música, como elemento central, tem sido a ponte entre cultura, turismo e consciência social”.

A mesma fonte indica que a colaboração do ano passado abrangeu múltiplas acções antes, durante e após a Gala CVMA de 2025, incluindo visitas de artistas nomeados a projectos apoiados pela União Europeia em Cabo Verde, na ilha de Santiago e em Santo Antão, campanhas de sensibilização e a entrega do Troféu Ação Social ao músico Hélio Batalha.

Igualmente, a colaboração do ano passado incluiu a produção de três vídeos em Santo Antão, Fogo e Santiago, com Dieg, Neuza e Hélio Batalha, respectivamente.

Através do olhar dos artistas nas ilhas e das visitas aos projectos financiados pela União Europeia, foi possível produzir conteúdos inspiradores e envolventes, promovendo uma nova forma de descobrir o arquipélago: mais consciente, sustentável e respeitadora das tradições locais.

Artistas

A organização avisa que os artistas vão realizar visitas a projectos apoiados pela União Europeia em Cabo Verde, na ilha de São Vicente.

Esta sexta-feira, 5, os artistas nomeados e convidados dos CVMA vão realizar diferentes acções financiadas pela União Europeia, com destaque para o empoderamento feminino, práticas sustentáveis, resiliência climática, economia solidária e apoio às vítimas do furacão Erin, na ilha de São Vicente.

A agenda inclui visita à Cruz Vermelha de Cabo Verde, à Associação Simili, em Salamansa, e ao Centro de Economia Social e Solidária no Mercado do Mindelo.

De lembrar que a 15.ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana, realiza-se este sábado, 6, no Porto da Cidade do Mindelo, em São Vicente. A passadeira vermelha abre às 18 horas e a gala tem início marcado para as 20.30.

O evento contará com a participação de Plutônio, Irina Barros, Colectivo Talentos d’Mindel, Colectivo estrelas d’Mindel, Grupos Oficiais do Carnaval do Mindelo, Black Side, Plutônio e várias outras surpresas.