"Filme Kabu Verdi" incentiva a criatividade dos jovens através do audiovisual

​O concurso nacional de curtas com telemóvel para jovens, "Filma Kabu Verdi" (Filma Cabo Verde), foi apresentado esta sexta-feira, 05, na Cidade da Praia. Trata-se de uma iniciativa destinada a jovens dos 12 aos 16 anos, residentes em Cabo Verde e na diáspora.

Promovida pelo Voz do Archipelago, em parceria com o Kuletivo Nhanha, a EME – Marketing & Eventos e o Prémio Nacional de Publicidade, o concurso visa promover a literacia audiovisual entre os jovens.

Numa conferência de imprensa de apresentação do concurso, realizada esta sexta-feira, 05, a directora e editora do Voz do Archipelago, Teresa Sofia Fortes, disse que o concurso tem como lema “Bu stória podi bira sinema”, para estimular a participação dos jovens, que na sua maioria são amantes do futebol.

“Essa participação inédita de Cabo Verde no Mundial, e que para alguns é um autêntico milagre, vai estimular o orgulho nacional, o orgulho pela identidade cabo-verdiana e acreditamos que isso estimulará os jovens a aderir. O tema visa estimular a criatividade e, como eu disse, incentivar os jovens a participar com orgulho pela sua identidade”, destaca.

Teresa Sofia Fortes sublinha que o tema dos filmes não está circunscrito somente ao futebol. “Os filmes poderão ter como tema o futebol ou a Selecção Nacional e a sua presença no Mundial, mas o que queremos é que este tema sirva de estímulo para também abordar outros temas, de cariz social, que dizem respeito ao bairro onde este jovem reside, à sua ilha, à sua cidade, ao seu país”.

Por isso, avisa que está aberta a inscrição a dez participantes que residem no território nacional e a dez residentes na diáspora. “Acreditamos que, estando incentivados por esse tema, irão participar e pôr em prática a sua criatividade, pois acreditamos que os jovens são criativos e, com o telemóvel na mão, então serão ainda mais criativos”.

Entre Junho e Julho teremos a fase de inscrição. Concluída a fase de inscrição, os seleccionados para este concurso irão participar numa fase de formação, que será leccionada pelo Kuletivo Nhanha, e depois a premiação será em Outubro.

Teresa Sofia Fortes afirma que querem que os jovens assumam os seus sonhos e que lutem por eles. “E este concurso acredito que é uma excelente forma de começarem, até porque vão receber formação. E então estarão capacitados para dar asas à sua criatividade”.

Os vencedores, além de participarem na próxima edição do Prémio Nacional de Publicidade, receberão um prémio monetário. O primeiro classificado receberá 50 mil escudos, o segundo 30 mil e o terceiro 20 mil escudos.

“Como a directora do Prémio Nacional de Publicidade disse, também terão visibilidade na próxima edição do Prémio Nacional de Publicidade e acreditamos que, com a parceria do Kuletivo Nhanha, poderão ser exibidos em outras plataformas”, refere.

Na ocasião da apresentação do concurso, foi assinado um protocolo de parceria entre o Voz do Archipelago, o Kuletivo Nhanha e a EME – Marketing & Eventos.