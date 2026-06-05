​Mindelo recebe June Freedom -The Experience

Depois da Cidade da Praia, chegou a vez de Mindelo receber June Freedom - The Experience, um evento que reúne concerto, performance e expressão artística.

Segundo uma nota enviada, trata-se de uma actividade que propõe mais do que um concerto: uma atmosfera imersiva onde som, memória e expressão artística se encontram num espaço íntimo e sensorial.

O evento é inspirado pelo universo da Freedom Music Experience, em que a noite coloca a morna, a coladeira e as raízes rítmicas africanas em diálogo com R&B, Afro House, Afrobeats e texturas contemporâneas afro-atlânticas.

Num formato próximo do público, June Freedom apresenta canções seleccionadas, mornas intimistas e momentos inspirados pela herança musical cabo-verdiana.

Após a performance, haverá uma breve conversa onde o artista partilhará reflexões sobre Cabo Verde, música e identidade cultural.

O artista visual Amadeo Carvalho expande a experiência estética através de pinturas instaladas como parte da atmosfera do espaço, acompanhadas por uma selecção híbrida de som que atravessa vinis clássicos cabo-verdianos das décadas de 1960 a 1990 e ritmos contemporâneos da diáspora africana.

June Freedom conta com números impressionantes no stream. Com um som desafiador, ele é um dos músicos cabo-verdianos mais ouvidos nas plataformas digitais, com uma base de fãs global: mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify e mais de 335 milhões de streams no total.

Actualmente radicado em Los Angeles, June mistura ritmos afro-latinos com pop alternativo, R&B e worldbeat. Com uma visão e uma experiência transatlântica do mundo, é um artista multicultural e multilingue, cantando em inglês, português, espanhol e crioulo.

O artista transatlântico de afro e pop alternativo June Freedom é tão desinibido e inovador quanto sua criação sugere.

Criado nas ilhas de Cabo Verde, terra natal de sua família, June passou grande parte da sua juventude na ilha do Fogo, uma experiência incomparável de amadurecimento moldada pela música ao vivo, cavalgadas, surf e a energia natural da vida numa ilha vulcânica.

Enraizado na ilha, mas moldado pelo mundo, June eventualmente amadureceu e revelou-se. Recebeu grandes apoios de Akon, Jerry Wonda, Tina Davis e outros, e o seu álbum de estreia, “Anchor Baby”, tornou-se um clássico cabo-verdiano.

Após a sua participação de destaque na colectânea africana "Where We Come From", da EMPIRE, e uma tournée europeia esgotada “7 SEAS”, June continua a trabalhar incessantemente. “Casa Mira Mar” é mais um passo nesta carreira ascendente de June Freedom, que promete continuar a surpreender.