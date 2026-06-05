Morreu cantor Djosinha aos 92 anos na sua Mindelo natal

O cantor Djosinha morreu hoje em São Vicente, aos 92 anos, dois dias após receber alta do Hospital Baptista de Sousa onde esteve internado, confirmou à Inforpress o responsável da banda Serenata, Kikas Silva.

Segundo a mesma fonte, Djosinha esteve internado desde o dia 08 de Maio por complicações de saúde e lá permaneceu até quarta-feira, 03 de Junho.

“Ele saiu do hospital, estava visivelmente debilitado, mas não esperávamos este desfecho triste”, lamentou o produtor.

No entanto, avançou a mesma fonte, antes no mês de Abril, o próprio cantor pediu à banda Serenata que fizesse um concerto de despedida dos grandes palcos porque nessa altura já não se sentia bem.

“Foi ele próprio que pediu esse concerto para despedir dos grandes palcos. A decisão dele é que ele poderia aparecer esporadicamente em shows mais intimistas, mas não em grandes concertos”, frisou.

Segundo a mesma fonte, Djosinha fez três participações junto com a banda Serenata, sendo uma homenagem, outro para celebrar 70 anos de carreira do artista e o último de despedida de palco no dia 25 de Abril.

Para ele, Djosinha foi “um grande artista que deu muito” para a cultura cabo-verdiana a nível nacional e internacional, porque ele também animava a vasta diáspora cabo-verdiana com os seus shows.

“Ultimamente ele estava a solo e ele era muito solicitado na diáspora”, reforçou.

Nascido a 25 de Maio de 1934, com o nome de baptismo José Vieira Duarte, Djosinha escolheu São Vicente, terra onde nasceu, para fazer “o encostar das portas” dos grandes palcos, após mais 70 anos de carreira.

O percurso artístico de Djosinha começou cedo, aos sete anos, no antigo Cine Éden Park, levado pela mão do guitarrista Olavo Bilac, que o incentivava a cantar.

Foi nesse palco que, inicialmente colocado de forma discreta num espectáculo, acabaria por brilhar como estrela da noite, com a interpretação da música brasileira “Deusa do Asfalto”, numa estreia memorável.

Foi também a primeira vez que calçou sapatos, feitos por um sapateiro amigo da sua mãe.

Djosinha, destacou-se no grupo Voz de Cabo Verde, ao qual se juntou aos 22 anos, convidado pelos membros fundadores para levar versatilidade a um repertório dominado por mornas e coladeiras.

Com o grupo, percorreu países como Holanda, Portugal, Angola, Espanha e vários outros até à extinção da banda.

De seguida, a solo, o “show man” da música cabo-verdiana, como também é conhecido, construiu um percurso sólido, com 17 trabalhos editados entre LP e CD, e inúmeros espectáculos realizados em Cabo Verde e na diáspora.

Paralelamente, foi durante 42 anos locutor da Rádio Globo, nos Estados Unidos da América, país onde viveu e construiu família há vários anos, ampliando a sua ligação com o público emigrante.

Conhecido por uma “energia contagiante” em palco, Djosinha protagonizou “momentos marcantes” como o célebre “ratcha camisa”, que também lhe rendeu outro apelido.

A sua primeira grande digressão internacional aconteceu ainda em tempos coloniais, sob a égide do então ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que reuniu nomes como Luís Rendall, Agostinho Fortes, Dani Évora, Celso Estrela, Titina Rodrigues, Arlinda Santos e Mité Costa.

Além da música, Djosinha teve ainda uma passagem pelo futebol, e até foi campeão como jogador do Clube Sportivo Mindelense, em 1954.

Das fintas do futebol para as da música, protagonizou duetos memoráveis com nomes sonantes da música cabo-verdiana, mas ele destacava que o seu primeiro dueto foi ainda na adolescência, com Titina Rodrigues [já falecida] num espectáculo no Castilho, em São Vicente, com a música brasileira “Quase certo”.

Segundo Kikas Silva, ainda não há data para a realização das cerimónias fúnebres de Djosinha, porque estão à espera da decisão dos familiares que residem fora de Cabo Verde.

Recorde aqui a entrevista de Djosinha no podcast Vozes&histórias