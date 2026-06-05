Morreu o músico, investigador e diplomata Manuel de Jesus Tavares da Cruz Silva

O músico, investigador da cultura cabo-verdiana e diplomata de carreira Manuel de Jesus Tavares da Cruz Silva foi encontrado morto hoje na sua residência, na cidade da Praia, confirmou uma fonte familiar citada pela Inforpress.

A morte de Manuel de Jesus Tavares da Cruz Silva motivou diversas manifestações de pesar, entre as quais a do embaixador e escritor Jorge Tolentino, que destacou o contributo do falecido para a cultura nacional e para a administração pública cabo-verdiana.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, Jorge Tolentino afirmou ter recebido “surpreso e entristecido” a notícia do falecimento do diplomata, que descreveu como um homem profundamente ligado à música e à cultura cabo-verdiana.

Segundo o embaixador, Manuel de Jesus Silva acompanhava de perto os desafios enfrentados pelos autores e criadores nacionais, considerando que Cabo Verde perdeu “um paladino dessas causas”.

Jorge Tolentino recordou ainda o percurso profissional do falecido nos Negócios Estrangeiros, nomeadamente na Direcção-Geral da Cooperação Internacional, na Embaixada de Cabo Verde no Senegal e na Direcção Nacional do Protocolo do Estado.

Além da carreira diplomática, destacou também a sua passagem por outras instituições públicas, incluindo a Presidência do Conselho de Ministros e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

“Custa vê-lo partir assim cedo, muito cedo mesmo, com muito caminho por percorrer e, estou certo, mais obras a dar ao país”, escreveu.

No domínio académico e cultural, Jorge Tolentino evocou a obra “Aspectos Evolutivos da Música de Cabo Verde”, publicada em 2005, considerada uma referência para o estudo da música cabo-verdiana.

Natural de Baxona-Calheta, na ilha do Maio, Manuel de Jesus Fortes Tavares da Cruz Silva viveu parte da infância em Pedra Badejo, concelho de Santa Cruz, onde frequentou o ensino primário, prosseguindo depois os estudos secundários na cidade da Praia.

Era licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa e em Administração e Gestão pela Escola de Negócios e Governação de Cabo Verde, possuindo ainda formação musical obtida na École Nationale des Arts, em Dakar, Senegal.

Diplomata de carreira, exerceu funções como técnico superior da Direcção-Geral da Administração Local, secretário administrativo do concelho do Maio, director do Palácio do Governo, director do Protocolo do Primeiro-Ministro e cônsul/encarregado de negócios na Embaixada de Cabo Verde em Dakar, entre outras.

Multi-instrumentista, dominava instrumentos como violão, violino, cavaquinho, piano e viola baixo. Desenvolveu igualmente um trabalho de investigação sobre a música tradicional cabo-verdiana, com artigos publicados em jornais e revistas especializadas.

O seu ensaio “Aspectos Evolutivos da Música Cabo-Verdiana” foi distinguido, em 2006, com a primeira edição do Prémio Senna Barcellos, atribuído pelo Instituto Camões e pela Associação dos Escritores Cabo-Verdianos.