​Porto da Cidade do Mindelo será palco da 15ª gala dos CVMA

A 15ª festa dos Cabo Verde Music Awards, que é o Prêmio Oficial da Música de Cabo Verde, vai acontecer neste sábado, dia 6, no Porto da Cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente. A organização garantiu numa publicação na rede social que o Porto Grande está quase pronto para receber a grande festa da música cabo-verdiana.

A passadeira vermelha abre às 18h00 e a gala tem início marcado para às 20h30. A apresentação da gala estará a cargo de Ivan Spencer e Maria João Silveira.

O evento contará com a actuaçao de Plutônio, Irina Barros, Colectivo Talentos d’Mindel (Pol Block, Emy Benrós, Yanick Oliveira, Dany Leme, Carmen Silva e Gai Dias), Colectivo Estrelas d’Mindel(Diva Barros, Constantino Cardoso, Anísio Rodrigues, Vlu, Edson Oliveira e Hernany Almeida), grupos oficiais do Carnaval do Mindelo, Black Side e Plutônio.

Esta sexta-feira, 5, a partir das 17h30, a comitiva CVMA estará na Praça D. Luís para celebrar a música cabo-verdiana com aquela energia e alegria especial de São Vicente.

Para esta edição, 39 artistas com trabalhos lançados entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2025 estão nomeados em 19 categorias. Os nomeados foram seleccionados a partir do somatório das votações dos 45 membros da Academia CVMA.

A votação popular está aberta no site oficial dos CVMA do Ano, Revelação do Ano e Música Popular do Ano. Para as categorias Artista em Palco, Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, cuja votação é parcial, a votação terminou no dia 31 de Maio.

Já a categoria Música Popular do Ano, inteiramente votada pelo público, estará aberta até o 2º intervalo da Gala.

Os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2026 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Podem também ser adquiridos presencialmente na Praia e no Mindelo em vários estabelecimentos comerciais. Os bilhetes custam três mil escudos, para a Gala e After Party.

Os Cabo Verde Music Awards são a premiação oficial da música cabo-verdiana, reconhecendo anualmente os talentos que se destacam no setor. Desde a sua criação, em 2011, o evento tem promovido e enaltecido a música de Cabo Verde, servindo como plataforma de visibilidade e reconhecimento para artistas dentro e fora do país. Ao longo destes 15 anos, os CVMA já nomearam 280 artistas diferentes e atribuíram 261 troféus a 119 artistas.