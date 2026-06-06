​Ministério da Cultura e CVsky Airways assinam protocolo

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) e a Linhas Aéreas de Cabo Verde - CVSKY assinaram na sexta-feira, 05, um protocolo que garante o transporte gratuito de instrumentos musicais em voos domésticos para artistas e grupos culturais, reforçando as medidas de apoio à mobilidade artística e à dinamização cultural entre as ilhas.

Numa publicação na rede social, o Ministério da Cultura explicou que o acordo prevê a isenção de cobrança para o transporte de instrumentos como guitarras, cavaquinho, acordeão, violino, instrumentos de sopro, tarolas e pratos de bateria, entre outros, transportados como bagagem de mão ou de porão, de acordo com as condições técnicas estabelecidas.

Com esta iniciativa, o Governo continua a dar resposta concreta a uma antiga reivindicação da classe artística, eliminando custos que condicionam muitas vezes a participação dos criadores em eventos culturais nacionais.

Recorde-se de que no ano passado (2025), o MCIC havia assinado um protocolo com os TACV - CVA com os mesmos moldes.

Passando agora esta companhia a operar apenas a nível internacional e de forma a manter a gratuitidade do transporte dos instrumentos musicais entre as ilhas, o MCIC avançou com um novo protocolo com a CVSKY.

A mesma fonte indica que o protocolo permite até cinco instrumentos por voo, sujeito à disponibilidade operacional, e contempla um período piloto com um máximo de 100 pedidos anuais, contribuindo para uma maior circulação de artistas, grupos culturais e manifestações culturais em todo o país.