Festival Nacional de Tabanka reúne grupos de duas ilhas para promover património cultural

​A primeira edição do Festival Nacional de Tabanka reuniu na noite de sábado, na cidade do Porto Inglês, nove grupos das ilhas do Maio e de Santiago, mobilizando dezenas de pessoas em torno da valorização desta manifestação cultural.

O desfile contou com a participação dos grupos maienses Tabanka DjarMai, Tabanka Jovem, Tabanka Cadjeta e Tabanka Alcatraz, bem como dos grupos santiaguenses Tabanka Várzea, Tabanka Txada Grandi, Tabanka Txan di Tanki, Tabanka Salina e Tabanka Salineiru.

A representante da organização, Carla Dono, explicou que o principal objectivo do festival é promover e valorizar a Tabanka enquanto património cultural imaterial de Cabo Verde, reforçando o seu papel na preservação da identidade cultural das comunidades.

Segundo a responsável, esta manifestação cultural tem registado uma nova dinâmica nos últimos anos, marcada por uma crescente valorização por parte das instituições e das comunidades, bem como pelo aumento da participação dos jovens.

Carla Dono destacou que o envolvimento das novas gerações é determinante para assegurar a continuidade e a preservação desta tradição.

Promovido pela Bambú Eventos, em parceria com a Associação de Tabanka da Ilha do Maio e a Câmara Municipal do Maio, o festival integra o projecto cultural “Nós Tabanka”, que visa reforçar os laços entre os grupos representativos desta manifestação nas ilhas do Maio e de Santiago e potenciar o turismo cultural.

O programa prossegue hoje com a realização de workshops e momentos de intercâmbio entre os grupos participantes, destinados à partilha de experiências, conhecimentos e práticas associadas à Tabanka.

Considerada uma das mais emblemáticas expressões culturais de Cabo Verde, a Tabanka é reconhecida como um símbolo de solidariedade, resistência e coesão comunitária, com profundas raízes na história e identidade cabo-verdianas.