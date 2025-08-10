Cabo Verde recebe festival Sete Sóis Sete Luas 2025

As ilhas do Fogo, Brava, Maio e Santiago recebem, entre Outubro e Novembro, a 28.ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, que celebra a arte, a música e a amizade entre os povos do espaço lusófono e mediterrânico.

Segundo uma nota da organização, Cabo Verde é um parceiro histórico do Festival e vai acolher uma série de espectáculos únicos que irão animar as ilhas do Fogo, Brava, Maio, Santo Antão e Santiago, reunindo artistas de Portugal, Espanha, Itália e das próprias ilhas cabo-verdianas.

A organização informa que o público cabo-verdiano poderá desfrutar de espectáculos de circo aéreo-acrobático, música ao vivo, momentos gastronómicos e residências artísticas que reforçam a ponte cultural que o Festival tem construído, há mais de três décadas, entre o Mediterrâneo e o Atlântico.

Fogo

A festa começa na ilha do Fogo, em São Filipe, na sexta-feira, 31 de Outubro, com um espectáculo de clownerie da companhia espanhola Pau Palaus, apresentado no Centrum Sete Sóis Sete Luas.

De 5 a 7 de Novembro, a cantora toscana Paola Bivona estará em residência artística com a Banda Sete Sóis do Fogo, culminando, no dia 7 de Novembro, com um concerto e uma degustação dos sabores de Itália, conduzida pelo chef Salvatore Vigliotti.

O último evento na ilha acontece no dia 19 de Novembro, com o espectáculo aéreo-acrobático “Dérives” da companhia francesa Circ à la voile Mangenuage, no porto do Fogo.

Brava

A ilha Brava será palco de emoções no domingo, 2 de Novembro, na Praça Eugénio Tavares, com o espectáculo de clown de Pau Palaus.

De 8 a 9 de Novembro, a cantora Paola Bivona trabalhará em residência com a Brava 7Luas Band, preparando o grande concerto de domingo, 9 de Novembro.

No dia 24 de Novembro, será a vez do circo aéreo-acrobático Circ à la voile Mangenuage invadir o porto da Furna.

Maio

Na ilha do Maio, as actividades decorrem na terça-feira, 4 de Novembro, com uma tarde e noite repletas de arte e sabores.

O espectáculo aéreo-acrobático da Circ à la voile Mangenuage abre o programa, no porto do Maio, seguido da actuação do clown Pau Palaus, no Centrum Sete Sóis Sete Luas.

Às 20h00, o público poderá saborear uma Experiência Gastronómica da Toscana, conduzida pelo chef Salvatore Vigliotti, e, logo depois, às 21h00, desfrutar do concerto de Paola Bivona com a Banda XL da Escola Horácio Silver.

De 2 a 4 de Novembro, a cantora italiana realiza também uma residência artística no Maio.

Santo Antão

A ilha de Santo Antão, na Ribeira Grande, acolhe o Festival no sábado, 8 de Novembro, com um espectáculo de clownerie da Cia Pau Palaus, no Centrum Sete Sóis Sete Luas.

A ilha recebe ainda uma residência solidária de nove médicos portugueses da Universidade de Coimbra, que, de 14 a 20 de Outubro, realizarão consultas gratuitas para a população local.

Santiago

Finalmente, o Festival Sete Sóis Sete Luas encerra a sua programação cabo-verdiana na ilha de Santiago, na cidade do Tarrafal, no dia 12 de Novembro, às 18h00.

O porto do Tarrafal será o cenário do espectáculo poético “Dérives”, apresentado sobre o catamarã da companhia de circo à vela Circ à la voile Mangenuage, num momento mágico que simboliza a união entre o mar, a arte e a cultura.

Ponte cultural que une povos

A organização sublinha que, com mais de três décadas de história, o Festival Sete Sóis Sete Luas continua a promover o diálogo entre artistas e comunidades de diferentes origens, valorizando a diversidade cultural e a criatividade colectiva.

“As actividades em Cabo Verde contam com o apoio das autarquias locais e da rede internacional do Festival, presente em mais de 30 cidades de 10 países”, indica a nota.

Segundo a organização, a presença do clown Pau Palaus deve-se ao apoio da Embaixada de Espanha em Cabo Verde.

“Paola Bivona estará em Cabo Verde graças ao apoio da Câmara Municipal de Pontedera e do AICCRE.

O Festival realiza-se com a colaboração logística das Câmaras Municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande, São Filipe e Tarrafal”, acrescenta o comunicado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1246 de 15 de Outubro de 2025.