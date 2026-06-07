Romina Costa vence concurso Miss 40+ Unique marcado pela sensibilização contra a VBG

​Romina Costa venceu hoje a segunda edição do concurso Miss 40+ Unique Sal, realizada nos Espargos, na ilha do Sal, num evento que reuniu dez candidatas e destacou a prevenção da violência baseada no género (VBG) e do feminicídio.

O concurso, promovido pela Neves Eventos no Tchida Arena, tem como objectivo promover a valorização, a autoestima e o empoderamento das mulheres com mais de 40 anos, evidenciando o seu papel na sociedade cabo-verdiana.

Romina Costa, comerciante de 40 anos e mãe de três filhas, afirmou ter recebido a distinção com surpresa e orgulho, destacando a importância de as mulheres reconhecerem o seu valor e capacidade.

“É uma sensação de muito orgulho. A mensagem que deixo a todas as mulheres é que temos de ter o nosso poder, as nossas forças e as nossas histórias”, declarou.

O júri atribuiu o título de primeira-dama a Cláudia Spencer, que recebeu igualmente a faixa de Miss Fotogenia. Denise Brito foi eleita segunda-dama, Linda Fortes conquistou o título de Miss Simpatia e Carla Fortes foi distinguida como candidata mais popular, através da votação do público.

A edição deste ano ficou marcada pela sensibilização para o combate à violência baseada no género, com destaque para iniciativas de apoio e acompanhamento das vítimas.

A promotora do concurso, Marlene Neves, fez um balanço positivo da gala, considerando que a adesão do público reforça a continuidade da iniciativa.

“O nosso objectivo é motivar as mulheres e promover a reflexão sobre questões como a violência baseada no género. O sucesso desta edição mostra que vale a pena continuar”, afirmou.

Com a vitória, Romina Costa garantiu a representação da ilha do Sal na final nacional do concurso Miss 40+ Unique Cabo Verde, prevista para o próximo ano, na Cidade da Praia.

Marlene Neves anunciou ainda que o projecto deverá realizar uma edição nos Estados Unidos da América em Agosto, no âmbito da estratégia de internacionalização do concurso.