​Artista cabo-verdiano Lino Sousa marca presença em evento ligado à visita da Família Real Britânica ao Porto

O artista cabo-verdiano Lino Sousa, residente em Portugal, marcou presença num dos momentos culturais que assinalaram a recente visita dos Duques de Edimburgo à cidade do Porto, realizada no âmbito das comemorações dos 640 anos do Tratado de Windsor, a mais antiga aliança diplomática do mundo ainda em vigor.

Segundo uma nota enviada, Lino é integrante da comunidade artística da MXM ArtCenter, uma das principais referências na promoção da dança e das artes performativas na cidade do Porto.

“Lino Sousa continua a afirmar-se através do seu trabalho na dança e na expressão corporal, contribuindo para o desenvolvimento cultural e artístico em Portugal”, destaca.

A mesma fonte refere que Lino tem vindo a construir o seu percurso artístico com dedicação, participando em formações, espectáculos e projetcos culturais que valorizam a arte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano.

“A sua presença em eventos ligados a momentos de relevância internacional demonstra o crescimento do seu percurso e o reconhecimento do talento cabo-verdiano além-fronteiras”, realça.

Actualmente ligado à MXM ArtCenter, instituição reconhecida pela promoção da dança, produção de espectáculos e formação artística no Porto, Lino Sousa continua a representar Cabo Verde com orgulho, levando a sua experiência como dançarino e contorcionista a novos públicos e contribuindo para o fortalecimento dos laços culturais entre os dois países.

Conforme a mesma fonte, a participação de artistas cabo-verdianos em contextos culturais de dimensão internacional reforça a importância da cultura como veículo de aproximação entre povos e destaca o potencial da nova geração de criadores cabo-verdianos residentes na diáspora.