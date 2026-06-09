​Festival de Literatura Mundo do Sal 2026 homenageia Nha Nacia Gomi e Manoel de Barros

A oitava edição do Festival de Literatura Mundo do Sal está agendada para os dias 18 a 21 de Junho e terá como tema “Poéticas da Terra”. Este ano, a organização decidiu homenagear a cantora tradicional cabo-verdiana do finason, Nha Nacia Gomi, e o poeta brasileiro, Manoel de Barros.

Neste ano, a organização da Rosa de Porcelana Editora e a curadoria científica da professora Inocência Mata preparam homenagens aos ilustres Nha Nacia Gomi (cantautora cabo-verdiana) e Manoel de Barros (poeta brasileiro) sob o tema “Poéticas da Terra”.

Segundo a organização, a homenagem à cabo-verdiana Nha Nácia Gomi (Inácia Gomes), figura maior da música popular cabo-verdiana e referência no mundo do batuku e do finason, lembra-nos que a relação com a terra também se faz pela oralidade, pelo canto e pela memória viva das comunidades, ampliando o sentido de criação para além da escrita e inscrevendo-o nas práticas culturais que persistem e resistem.

“Em diálogo com essa poética, a evocação do poeta brasileiro Manoel de Barros inscreve-se plenamente nesse propósito, reconhecendo numa obra singular a capacidade de escutar o ínfimo e de devolver à palavra a sua potência de enraizamento no mundo”, explica.

A organização sublinha que, com este tema “Poéticas da Terra”, o FLMSal-2026 propõe-se como um espaço de encontro e reflexão em torno das múltiplas formas pelas quais a literatura e as artes pensam, sentem e reinventam a relação entre o humano e o mundo natural.

“Num tempo marcado por crises ecológicas e por uma urgente necessidade de reimaginar os modos de habitar o planeta, Poéticas da Terra convoca vozes que fazem da terra não apenas matéria, mas linguagem, memória e horizonte ético”, acrescenta.

A mesma fonte explica que os Momentos Científicos do FLMSal-2026, sob o signo de Poéticas da Terra, são tempos de reflexão histórico-científica articulada entre memória, criação e ética do habitar.

“A terra surge como arquivo vivo de comunidades, matriz de identidades e espaço de resistência, mas também como horizonte de reinvenção estética face à crise ecológica. Ao integrar literatura, oralidade e práticas performativas, estas mesas deslocam o humano do centro, valorizando relações sensíveis entre corpo, território e linguagem. Entre enraizamento e imaginação, afirmam-se poéticas que escutam o mundo, restituem-lhe densidade simbólica e convocam modos plurais de existência e pertença”, salienta.

Promovido pela Câmara Municipal do Sal, com a Curadoria Científica da Professora Inocência Mata e a Organização da Rosa de Porcelana Editora, o FLMSal reitera o seu objectivo de ajudar a consolidar a ilha do Sal como centralidade literária em Cabo Verde e inscrevê-la como Ilha Literária reconhecida internacionalmente, promover a reflexão e o debate sobre o tema da Literatura-Mundo, pleitear o alargamento dos Cânones Literários face aos plurais e diversos fazeres literários internacionais e, através de parcerias e redes de contactos, fazer circular e dialogar autores e suas obras numa plataforma externa alargada.

Para além de escritores e professores cabo-verdianos, autores, investigadores, editores e tradutores da Alemanha, Brasil, Guiné-Bissau, Itália, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe estarão entre os convidados para o encontro e o convívio científico-literário desta edição.

Participam onze escritores e professores cabo-verdianos e vinte estrangeiros. Destaca-se a participação de estudantes de liceus públicos do Sal na programação do evento, com apresentação de trabalhos nas sessões dos dias 18 e 19 de Junho.

Mario Loff, Marlon Vital, Odete Semedo, Princezito, Samira Lelis, Sandra Sousa, Manuel Brito-Semedo, Marcia Souto, Margarida Rendeiro, Marinei Almeida, Laurenço do Rosário, Luca Fazzini, Loudes Rodrigues da Silva, Jorge Carlos Fonseca, Liz Almeida, Filomeno Lopes, Germano Almeida, Gustavo Ruckert, Euridice Monteiro, Evel Rocha, Filinto Elísio, Clara Silva, Clarisse Pessoa, Elisa Alberani, Armenio Vieira, Barbara Mesquita, Agnaldo Rodrigues, Alda Barros, Alessia de Eugênio são os convidados desta edição do evento.

A edição 2026 do Festival, que será aberta oficialmente no dia 18, às 15 horas, terá as suas actividades a ocorrerem no auditório do Hotel Belorizonte, sessão de leituras nas Salinas de Pedra de Lume e visita de escritores a escolas da Ilha.

O FLMSal, projecto criado por Filinto Elísio, José Luís Peixoto, Márcia Souto e Patrícia Pinto, teve a sua primeira edição em 2017, com homenagens ao poeta cabo-verdiano Corsino Fortes e ao escritor português José Saramago.