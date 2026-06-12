​Cabo Verde lamenta a morte de Pascoal Fernandes

Cabo Verde perdeu esta quinta-feira, 11, uma das suas maiores referências culturais. Domingos Pascoal Fernandes, conhecido por Mestre Pascoal, dedicou a vida à preservação e valorização da cimboa, instrumento tradicional cabo-verdiano, e deixou um legado que marcou gerações de músicos, artistas e amantes da cultura. Nas redes sociais, o Presidente da República, a Sociedade Cabo-verdiana de Música, a Câmara Municipal de São Domingos e a Direcção da Escola Secundária Abílio Duarte e artistas publicaram mensagens de condolências.

Presidente da República

O Presidente da República, José Maria Neves, disse ter recebido com profunda consternação a notícia do falecimento de Domingos Pascoal Fernandes, carinhosamente conhecido por Mestre Pascoal, uma das mais emblemáticas figuras da cultura cabo-verdiana e guardião de um dos mais singulares instrumentos da tradição musical nacional: a cimboa.

Na sua página na rede social, o Chefe de Estado escreveu que Pascoal Fernandes dedicou grande parte do seu legado à construção, preservação e valorização da cimboa, instrumento ancestral, contribuindo de forma decisiva para manter viva uma importante expressão do património cultural cabo-verdiano, particularmente no município de São Domingos, de cuja identidade cultural foi uma das vozes mais autênticas e reconhecidas.

“Exímio tocador de violão, homem íntegro e profundamente ligado às raízes da sua terra, deixou uma referência de inestimável valor para as gerações presentes e futuras”, destaca.

O Presidente da República recordou a última actuação pública de Pascoal Fernandes, que aconteceu a 28 de Maio último, na sessão de abertura do Encontro Internacional da Crioulidade Atlântica, “onde integrou o memorável espetáculo do Quarteto Anu Nobu + 1, proporcionando ao público uma exibição de grande qualidade artística que permanecerá na memória de todos os que tiveram o privilégio de a testemunhar”.

Na mesma publicação, o Chefe de Estado apresentou as suas sentidas condolências à família enlutada, aos amigos, à comunidade artística e ao município de São Domingos, que perdeu um dos seus mais ilustres filhos.

Forças Armadas de Cabo Verde

As Forças Armadas de Cabo Verde escreveram, na sua página nas redes sociais, que foi com profundo pesar que receberam a notícia do falecimento do Capitão na reforma Domingos Ressureição Andrade da Silva Fernandes, mais conhecido por Pascoal, ocorrido no dia 11 de Junho de 2026.

“Neste momento de dor e consternação, as Forças Armadas de Cabo Verde apresentam as suas mais sentidas condolências aos familiares, amigos e antigos companheiros de armas, solidarizando-se com todos aqueles que partilham esta irreparável perda”, apontam.

As Forças Armadas de Cabo Verde informam ainda que as informações relativas às honras fúnebres serão comunicadas oportunamente.

Sociedade Cabo-verdiana de Música

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Domingos Pascoal Fernandes, de nome artístico Mestre Pascoal, uma das mais notáveis referências da cultura cabo-verdiana e incansável guardião da cimboa, instrumento singular que constitui um património inestimável da identidade musical cabo-verdiana.

“Mestre Pascoal dedicou grande parte da sua vida à preservação, valorização e transmissão deste importante legado cultural, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e que representa uma das expressões mais autênticas da alma cabo-verdiana”, lembra.

Para a SCM, o seu contributo para a música e para a cultura nacional permanecerá como fonte de inspiração para artistas, investigadores e para todos aqueles que reconhecem o valor das raízes cabo-verdianas.

Neste momento de profunda dor, a SCM endereça à sua família, amigos, à comunidade artística e cultural, bem como a todos os cabo-verdianos, as suas mais sentidas condolências pela perda de uma figura ímpar do património cultural nacional.

“Que a sua memória e o seu legado continuem a ecoar através das cordas da cimboa e na história da música cabo-verdiana”, indica.

Câmara Municipal de São Domingos

A Câmara Municipal de São Domingos manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento, na tarde desta quinta-feira, 11 de Junho, de Domingos Pascoal Fernandes, carinhosamente conhecido como Mestre Pascoal, uma das mais notáveis figuras da cultura são-dominguense e cabo-verdiana.

“Guardião da cimboa, músico, artesão, formador e homem de valores, Mestre Pascoal dedicou grande parte da sua vida à preservação e transmissão do património cultural de Cabo Verde, deixando um legado inestimável que continuará a inspirar as presentes e futuras gerações”, refere.

A autarquia sublinha que Pascoal Fernandes, reconhecido pela sua generosidade, humildade, sabedoria e permanente disponibilidade para servir a comunidade, foi um exemplo de dedicação à cultura, à educação e ao desenvolvimento humano.

“Neste momento de profunda dor, a Câmara Municipal de São Domingos curva-se perante a memória deste ilustre filho da terra e endereça à sua família, amigos, discípulos e admiradores as mais sentidas condolências”, realça.

Para a autarquia, Mestre Pascoal parte, mas o seu legado permanecerá vivo na história, na cultura e na memória coletiva de São Domingos e de Cabo Verde.

Cremilda Medina

A cantora cabo-verdiana Cremilda Medina escreveu na sua página nas redes sociais que Cabo Verde vê partir um grande ser humano, mestre Domingos da Ressurreição Andrade da Silva Fernandes, conhecido por “Pascoal”.

Cremilda Medina agradeceu ao músico por tudo o que fez pela cultura cabo-verdiana, pela música e pela preservação da cimboa. “Um verdadeiro guardião da cimboa”.

Segundo a cantora, Pascoal Fernandes deixa um legado de amor, humildade e dedicação à cultura. “São Domingos, Santiago e Cabo Verde ficaram mais tristes”.

Escola Secundária Abílio Duarte

A Direcção da Escola Secundária Abílio Duarte (ESAD) manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Domingos Pascoal Fernandes, carinhosamente conhecido por Mestre Pascoal, uma das mais ilustres figuras da cultura cabo-verdiana.

Segundo a Direcção da escola, Pascoal Fernandes foi guardião da cimboa, músico, artesão e formador. “Mestre Pascoal dedicou a sua vida à valorização, preservação e transmissão do património cultural de Cabo Verde, deixando um legado de inestimável valor para as atuais e futuras gerações”.

Na mesma linha, sublinha que a comunidade educativa da ESAD recordará com gratidão a sua constante colaboração com a escola, participando com entusiasmo nas celebrações do Dia Internacional da Música, em estreita cooperação com o professor José Fernandes (Mandela), enriquecendo a formação cultural e artística dos alunos.

“Reconhecido pela sua humildade, generosidade, sabedoria e dedicação à cultura, Mestre Pascoal foi uma referência inspiradora para todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e aprender com ele”, aponta.

Neste momento de profunda dor, a Direcção da Escola Secundária Abílio Duarte apresenta à sua família, amigos, discípulos e admiradores as mais sentidas condolências.

“A sua partida deixa um vazio irreparável, mas o seu legado permanecerá vivo na memória da nossa comunidade educativa e na cultura cabo-verdiana”, indica.