Edição 1288

Nesta primeira edição de Agosto a manchete do Expresso das Ilhas é com a entrevista a Jorge Spencer Lima, recentemente eleito Presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo de Cabo Verde.

Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, Jorge Spencer Lima traça um retrato crítico do ambiente de negócios em Cabo Verde: da burocracia que trava o investimento nacional ao cepticismo quanto à pesca como motor da economia azul, passando pela urgência de diversificar a oferta turística e de dar mais espaço ao sector privado na economia digital.

Também em destaque continua o debate do Estado da Nação e a troca de acusações entre o Primeiro-ministro, Francisco Carvalho e o MpD.

No debate sobre o Estado da Nação, acusou o anterior Governo do MpD de ter escondido dificuldades económicas e sociais do país e de deixar uma derrapagem orçamental superior a oito mil milhões de escudos. O chefe do Executivo afirmou que a realidade encontrada pelo actual Governo contrasta com a imagem apresentada pelo anterior executivo, enquanto o MpD sustentou que entregou um país estável, com crescimento económico e maior credibilidade internacional. A UCID defendeu uma mudança do modelo de desenvolvimento económico para promover a produção nacional e uma distribuição mais justa da riqueza, e o PAICV considerou que o país continua a enfrentar fragilidades estruturais em áreas como a economia, educação, saúde, transportes e protecção social.

Chamada de primeira página, também, para as nomeações dos novos directores do Serviço de Informações da República e da Polícia Judiciária.

O Governo de Cabo Verde procedeu, nos últimos dias, a duas nomeações de relevo na área da segurança e da investigação criminal, colocando novos responsáveis à frente do Serviço de Informações da República (SIR) e da Polícia Judiciária (PJ). Victor Veiga vai dirigir o SIR e Jacqueline Semedo é a nova directora Nacional da Polícia Judiciária.

Na reportagem desta semana olhamos para a Boa Vista que está a tornar-se um dos principais destinos da migração interna para jovens que procuram melhores oportunidades de emprego. A maioria chega da ilha de Santiago e encontra oportunidades em sectores como a hotelaria, a construção civil, as pescas e os transportes, contribuindo para o desenvolvimento económico da ilha. No entanto, apesar da facilidade em conseguir trabalho, muitos deparam-se com desafios como a escassez de habitação e o elevado custo das rendas.

Na Cultura o destaque vai para a edição do Festival da Baía das Gatas.

Um ano depois do cancelamento provocado pela tempestade Erin, o Festival da Baía das Gatas está de volta para quatro dias feitos de muito mais do que música.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘O copo meio cheio ou meio vazio?’ escrito por Eurídice Monteiro.