​Sandra Horta oferece “Dja Nu Ben” a Cabo Verde e aos Tubarões Azuis

A cantora cabo-verdiana Sandra Horta decidiu oferecer às rádios de Cabo Verde o tema “Dja Nu Ben”, uma canção inédita do seu próximo álbum, “Jangada”, como homenagem aos Tubarões Azuis e ao povo cabo-verdiano neste momento histórico da primeira participação de Cabo Verde no Mundial.

Numa nota enviada, Sandra Horta explica que o lançamento oficial do álbum “Jangada” está previsto ainda para este ano. No entanto, perante a emoção colectiva que o país vive, a cantora sentiu que “Dja Nu Ben”, um tema que fala da sua própria caminhada, poderia cumprir, neste momento, uma função maior do que a de uma simples canção inédita.

Sandra Horta avisa que o tema não será lançado agora nas plataformas digitais, não terá vídeo nem será acompanhado por uma campanha promocional. “A intenção é simples: partilhar a canção com as rádios de Cabo Verde e da diáspora durante o mês de Junho, como gesto artístico de união e orgulho nacional”.

Para a artista, esse sentimento dialoga profundamente com o percurso da selecção cabo-verdiana e com a própria história colectiva de Cabo Verde: um país pequeno em dimensão, mas grande em coração, resistência e dignidade.

Segundo a cantora, este tema fala sobre caminho, resiliência e chegada. “Todos nós, em algum momento, atravessamos algo difícil e sentimos orgulho por conseguir chegar ao outro lado. Cabo Verde, especialmente. Um país de emigração, de lutas e de vitórias. Neste momento, sinto que ‘Dja Nu Ben’ pertence também à nossa selecção e ao nosso país. Não quero lançá-la como campanha”.

A cantora sublinha que quer apenas oferecê-la, através da rádio, a Cabo Verde. “Dja Nu Ben será disponibilizada exclusivamente para emissão radiofónica em Cabo Verde, na diáspora e em rádios de ligação africana e lusófona durante o mês de Junho”.

Sandra Horta, com raízes cabo-verdianas e uma linguagem musical contemporânea, tem vindo a construir um percurso artístico marcado por uma identidade própria, pela emoção e pela fusão entre tradição e modernidade, Cabo Verde e o mundo.