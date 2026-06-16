​Ilha Brava recebe edição 2026 da Grande Feira do Livro

Decorre desde segunda-feira, 15, na cidade de Nova Sintra, ilha Brava, a edição de 2026 da Grande Feira do Livro de Cabo Verde, um espaço de promoção da leitura, do conhecimento, da cultura e do encontro entre leitores de todas as idades. O evento prolonga-se até esta terça-feira, 16.

A abertura da feira aconteceu na segunda-feira, 15, na Praça Eugénio Tavares, em Nova Sintra, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Brava, Amândio Brito, e da presidente do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos.

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal da Brava sublinhou que o primeiro dia da Grande Feira do Livro de Cabo Verde ficou marcado por uma excelente adesão do público e por uma enorme paixão pela leitura.

“A Praça Eugénio Tavares transformou-se num verdadeiro ponto de encontro cultural, recebendo de braços abertos vários munícipes que afluíram ao espaço em busca de novas histórias, conhecimento e grandes obras literárias”, refere.

Para a autarquia, foi inspirador testemunhar o envolvimento de toda a comunidade, desde alunos curiosos e professores dedicados a explorar o acervo disponível até ao público em geral, que fez questão de marcar presença e valorizar esta iniciativa.

“Este forte arranque demonstra o papel vital que a leitura e a cultura continuam a desempenhar no dia a dia da nossa ilha”, acrescenta.

Promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, em parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a Grande Feira do Livro de Cabo Verde visa dinamizar o mercado livreiro e facilitar o acesso ao livro.