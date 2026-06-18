​Ga Dalomba e Mito Kaskas lançam “Cartão Vermelho”

Os artistas cabo-verdianos Ga Dalomba e Mito Kaskas apresentam o novo single “Cartão Vermelho”, uma música afro com uma forte componente de intervenção social que utiliza a arte para denunciar comportamentos que prejudicam mulheres, famílias e comunidades.

Segundo uma nota enviada, com um refrão forte e contagiante, “Cartão Vermelho” transforma a crítica social em música, chamando a atenção para questões como a exposição sexual sem consentimento, o abuso de poder, a irresponsabilidade familiar e outras atitudes que merecem reprovação social.

A mesma fonte refere que, mais do que uma música dançante, “Cartão Vermelho” é um convite à reflexão e à mudança de comportamentos, reforçando o papel da música como ferramenta de consciencialização e transformação social.

Reconhecido pelo seu trabalho artístico e social, Ga Dalomba continua a utilizar a música como instrumento de mudança, juntando-se a Mito Kaskas para dar voz a uma mensagem que pretende inspirar responsabilidade, respeito e consciência social.

O tema, da autoria de Ga Dalomba e Mito Kaskas, contou com a produção musical de Delman Beats e com a mistura e masterização a cargo de Mayou.