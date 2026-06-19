Zulu leva a música cabo-verdiana aos palcos de Marrocos e Bélgica

A cantora, compositora e instrumentista cabo-verdiana Zulu prepara-se para transcender fronteiras e levar a alma do seu povo aos mais prestigiados palcos do mundo, no âmbito da sua Agenda Internacional 2026.

A jornada internacional arranca já no próximo dia 21, em Rabat, Marrocos, onde Zulu subirá ao icónico Palco Chellah do renomado Mawazine Festival, historicamente conhecido como o festival dos reis.

Segundo uma nota enviada pela produtora Harmonia, um dos maiores festivais do mundo, que reúne alguns dos mais destacados nomes da indústria musical global, será o cenário ideal para a afirmação da versatilidade e da riqueza cultural da artista.

Em Agosto, o calor e a morabeza cabo-verdiana desembarcam na Europa para a primeira digressão de Zulu na Bélgica, integrando o cartaz do prestigiado festival Zomer van Antwerpen.

Serão cinco dias intensos de concertos, distribuídos por diferentes praças e palcos da região. A artista actuará no dia 5, no De Schinde; no dia 6, no De Coninckplein; no dia 7, no Dageraadplaats; no dia 8, no Floris Primspark; e no dia 9, no Kroonplein.

De acordo com a Harmonia, guiada pela perseverança, simplicidade e uma paixão inabalável pela arte, Zulu prepara-se para levar a essência de Cabo Verde aos mais importantes palcos internacionais.

“Defendendo com orgulho a bandeira de Cabo Verde, a artista apresenta um espectáculo riquíssimo que percorre a espinha dorsal da tradição musical das ilhas, desde a influência da maior embaixadora cultural, Cesária Évora, numa viagem pela morna, pelo balanço da coladeira, pela força do funaná e pela potência do batuque, fundindo-se de forma orgânica com as sonoridades contemporâneas do blues e do jazz”, refere a nota.

A mesma fonte acrescenta que Zulu levará o calor e a essência de Cabo Verde a grandes palcos internacionais ao longo de 2026.

“Há sonhos que nascem discretos, embalados pela brisa suave que atravessa o portão de uma casa simples na pequena localidade de Bofareira, na ilha da Boa Vista”, destaca.

Conforme a Harmonia, após o impacto do seu projecto de estreia, o EP “Briza”, e do reconhecimento crítico alcançado na cena musical nacional, a carreira da artista ganha agora novas e ambiciosas paragens internacionais.

A produtora adianta ainda que a Agenda 2026 de Zulu continua em aberto, com fortes possibilidades de serem anunciadas novas actuações internacionais nos próximos meses.