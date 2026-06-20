​Instituto do Turismo representa Cabo Verde no Rock in Rio Lisboa 2026

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), vai marcar presença no Rock in Rio Lisboa 2026, que acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 deste mês.

Segundo o ITCV, nesta que é a primeira participação do país no evento, vão montar um stand com o objectivo de promover o destino Cabo Verde durante os quatro dias do festival, sobretudo ao nível do turismo cultural e de eventos.

O ITCV realça que Portugal é actualmente o segundo mercado emissor de turistas para Cabo Verde. “Portanto, esta presença reveste-se de suma importância para a promoção do arquipélago enquanto destino turístico de múltiplas ofertas”.

Este é um dos maiores festivais de música do mundo, onde se esperam cerca de 100 mil visitantes por dia, de várias nacionalidades.

Para este ano, o cartaz principal inclui nomes internacionais como Katy Perry, Linkin Park, Rod Stewart, Cyndi Lauper, 21 Savage, Charlie Puth, Shaggy e Cypress Hill.

Carlão e Calema são os outros artistas que estão no palco do Rock in Rio Lisboa 2026.