​Cremilda Medina apresenta “Lágrima” na FNAC Chiado, Lisboa, Portugal

Segundo uma nota enviada, mais do que um concerto, este showcase será um encontro de emoções, memórias e afectos, convidando o público a conhecer de perto a atmosfera singular de "Lágrima" num ambiente acolhedor e envolvente e num registo acústico pensado para valorizar a voz, as palavras e a emoção das canções.
Cremilda Medina estará no palco da FNAC acompanhada pelos guitarristas Dany Fonseca e Rolando Semedo, num formato intimista, proporcionando uma experiência musical próxima e emotiva, onde a voz, a palavra e a essência da morna ganham especial protagonismo.
"Lágrima", o terceiro álbum da artista, representa um mergulho profundo na alma da morna, género musical considerado uma das maiores expressões culturais de Cabo Verde e reconhecido pela sua riqueza histórica e emocional.
Neste trabalho, Cremilda Medina reafirma o seu compromisso com o resgate, salvaguarda, valorização e divulgação deste património musical, revisitando composições clássicas e trazendo nova vida a temas muitas vezes esquecidos.
O álbum já conquistou o reconhecimento do público e da indústria discográfica ao receber o prémio de "Morna do Ano" com a canção “Amizade”, na edição deste ano dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), no passado dia 6 de Junho, na cidade do Mindelo, em São Vicente, reforçando a relevância e a dimensão deste projeto na valorização e divulgação da morna.
Produzido pelo multi-instrumentista Palinh Vieira, "Lágrima" reúne ainda participações de destacados nomes da música cabo-verdiana, como Armando Tito e Kaku Alves, além de duetos especiais com Ana Firmino, Maria Alice e Nancy Vieira, que acrescentam novas camadas de sensibilidade e profundidade ao projecto.
Com um repertório assente em obras de autores incontornáveis da música cabo-verdiana, entre os quais B.Léza, Manuel d’Novas, Morgadinho, Fausta d'Dada e Frank Amador, este álbum assume-se como uma sentida homenagem à herança cultural de Cabo Verde e à intemporalidade da morna.