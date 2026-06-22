​Cremilda Medina apresenta “Lágrima” na FNAC Chiado, Lisboa, Portugal

Depois de ter encantado o público na FNAC Norteshopping, onde iniciou a sua mais recente tour, a cantora cabo-verdiana Cremilda Medina sobe ao palco da FNAC Chiado, em Lisboa, Portugal, no domingo, 28, para apresentar o seu mais recente trabalho discográfico, "Lágrima". Este concerto está integrado no ciclo de concertos FNAC Sessions.

Segundo uma nota enviada, mais do que um concerto, este showcase será um encontro de emoções, memórias e afectos, convidando o público a conhecer de perto a atmosfera singular de "Lágrima" num ambiente acolhedor e envolvente e num registo acústico pensado para valorizar a voz, as palavras e a emoção das canções.

Cremilda Medina estará no palco da FNAC acompanhada pelos guitarristas Dany Fonseca e Rolando Semedo, num formato intimista, proporcionando uma experiência musical próxima e emotiva, onde a voz, a palavra e a essência da morna ganham especial protagonismo.

"Lágrima", o terceiro álbum da artista, representa um mergulho profundo na alma da morna, género musical considerado uma das maiores expressões culturais de Cabo Verde e reconhecido pela sua riqueza histórica e emocional.

Neste trabalho, Cremilda Medina reafirma o seu compromisso com o resgate, salvaguarda, valorização e divulgação deste património musical, revisitando composições clássicas e trazendo nova vida a temas muitas vezes esquecidos.

O álbum já conquistou o reconhecimento do público e da indústria discográfica ao receber o prémio de "Morna do Ano" com a canção “Amizade”, na edição deste ano dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), no passado dia 6 de Junho, na cidade do Mindelo, em São Vicente, reforçando a relevância e a dimensão deste projeto na valorização e divulgação da morna.

Produzido pelo multi-instrumentista Palinh Vieira, "Lágrima" reúne ainda participações de destacados nomes da música cabo-verdiana, como Armando Tito e Kaku Alves, além de duetos especiais com Ana Firmino, Maria Alice e Nancy Vieira, que acrescentam novas camadas de sensibilidade e profundidade ao projecto.

Com um repertório assente em obras de autores incontornáveis da música cabo-verdiana, entre os quais B.Léza, Manuel d’Novas, Morgadinho, Fausta d'Dada e Frank Amador, este álbum assume-se como uma sentida homenagem à herança cultural de Cabo Verde e à intemporalidade da morna.